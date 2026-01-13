О применении БРСД «Орешник» в рамках СВО: китайская оценка.

По информации иностранного источника, военно-политическое руководство Китайской Народной Республики 23 декабря 2024 года получило предварительный аналитический доклад о применении российской стороной баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» по территории завода «Южмаш» в г. Днепропетровск.

Покадровый анализ материалов видеонаблюдения, предоставленных украинской стороной, позволил китайским специалистам установить, что скорость поражающего элемента в момент соприкосновения с поверхностью земли составляет 12 МАХ. Подсчет мест падения показал, что в головной части БРСД российского производства находится 6 боевых блоков, каждый из которых разделяется на 6 поражающих элементов, обладающих кинетической энерегией, достаточной для проникновения на глубину 11-ти этажного здания с учетом железобетонных конструкций.

При перерасчете данного параметра на огневое могущество китайские специалисты пришли к выводу, что мощность одного поражающего элемента сопоставима с 36 авиационными боеприпасами типа ФАБ-250 (т.е. 3600 кг в тротиловом эквиваленте). Минимальный разлет поражающих элементов составляет 27 м, максимальный разлет всего комплекта составляет 350 м. Подобный параметр обусловлен тем, что навигационная система российской БРСД состоит из инерциального модуля и приемника сигнала системы позиционирования ГЛОНАСС. Поражающие элементы систем наведения не имеют.

Согласно предоставленной информации, ракетные войска стратегического назначения (далее РВСН) ВС РФ в рамках данного пуска использовали одну из БРСД, снятую с хранения. Аналитики профильных НИО Академии военных наук КНР согласны с предварительными оценками того, что пуск БРСД по Днепропетровску являлся контрольным испытанием, проводимым с целью проверки годности ракеты к боевому применению после пребывания на хранении.

Китайские специалисты сходятся во мнении, что РВСН ВС РФ использовали БРСД, созданную еще в советский период на основе ракеты «Пионер-УТТХ» (по другим данным «Пионер-3»). Максимальная дальность пуска оценивается в 4800 км. Масса боевой части оценивается в 1,3 тонны. Стоимость одной ракеты составляет около 100 млн. долл. США.

БРСД «Пионер-3»

Также отмечено, что данный пуск был использован ВПР РФ в качестве предупредительного сигнала официальному Вашингтону о возможных последствиях попытки нанесения ядерного удара по территории РФ из акватории Балтийского моря или из воздушного пространства Восточной Европы. Китайская сторона ожидает, что официальная Москва минимизирует время предупреждения или вообще откажется от информирования США в случае применения БРСД по целям на территории Украины.

Объектовая система ПВО ВСУ не способна противодействовать подобным средствам ракетного нападения. Согласно проведенному моделированию, ВС США необходимо сосредоточить до семи батарей системы противоракетной обороны типа THAAD для защиты крупного объекта от одной БРСД типа «Орешник».

Официальный Пекин получает информацию о том, что американские военные запланировали разместить дополнительные средства раннего предупреждения о ракетном нападении в странах Восточной Европы, что вызывает крайнюю обеспокоенность у последних, которые осознают всю опасность наличия подобных объектов. Расчеты показывают, что РВСН ВС РФ необходимо иметь не менее 300 БРСД для нанесения неприемлемого ущерба ВС стран-членов НАТО – это позволит склонить Североатлантический альянс к мирным переговорам.

Источник: китайские специализированные издания