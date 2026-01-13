Экспансионистская политика США перекинулась на Европу: семь стран ЕС приняли меры

Haber7: семь стран ЕС заявили о своей поддержке Гренландии

Претензии Трампа на Гренландию не на шутку встревожили Европу, пишет Haber7. Семь стран ЕС пообещали решительный отпор в случае оккупации острова. По мнению автора статьи, Гренландия станет ареной противостояния США и Европы в военной сфере.

Ахмет Озай (Ahmet Özay)

США объявили о намерении предпринять шаги в отношении Гренландии – острова в составе Дании. Претензии Трампа на европейские земли подтолкнули страны Европы к действиям. На повестке дня вновь встал вопрос о стратегическом соперничестве с Китаем и Россией.

К украинскому конфликту, энергетическому кризису и напряженности вокруг Венесуэлы теперь добавилась проблема Гренландии. "Белый человек" позарился и на этот невинный, нетронутый остров. Изменение американской внешней политики поставило Гренландию в центр стратегического соперничества между Европой, Китаем и Россией. В то время как Вашингтон переосмысливает остров с точки зрения национальной безопасности, Китай стремится закрепиться в регионе, а Россия добивается зоны влияния на севере.

Относится к Европе, близка к Америке

Гренландия подогревает аппетит Трампа. В политических кулуарах ходят разговоры о том, что в случае отсутствия соглашения остров будет оккупирован. В Европе череда плохих новостей в первую неделю нового года рассматривается как признак надвигающейся катастрофы.

По опросам, 90% населения острова выступает против американского плана, однако этого недостаточно для того, чтобы унять панику в Европе. Заявления Америки одно за другим и постоянный акцент на том, что вариант военной интервенции остается в силе, заставляют европейские государства тоже принимать военные меры. На этом фоне важной темой в европейской повестке дня становится вероятность закрытия американских военных объектов в Европе в случае такой интервенции.

Единый сигнал из Европы

На опасения, возникшие на европейском континенте, семь европейских лидеров отреагировали совместным заявлением. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Дании Метте Фредериксен открыто заявили о своей поддержке Дании и Гренландии. В декларации подчеркивается, что "право принимать решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, принадлежит исключительно этим двум сторонам". Также отмечается, что Королевство Дания входит в НАТО.

Жесткий тон Вены

Солидарность Европы с Данией, очевидно, не ограничится только совместным заявлением. Один из самых резких политических выпадов в контексте напряженности вокруг Гренландии последовал от Австрии. Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер (Andreas Babler) заявил, что у Евросоюза должен быть мощный "каталог сдерживающих мер" против американской администрации.

По словам Баблера, этот каталог не должен ограничиваться дипломатическими предупреждениями. В этой связи были перечислены такие варианты, как угрозы жестких санкций против американских технологических гигантов, карательные пошлины в отношении сельскохозяйственной продукции из некоторых американских штатов, а также ограничения на американские инвестиции в инфраструктуру. Заявления Баблера представляют собой явный вызов Вашингтону.

Налет на судно "Маринера"

К напряженности между Америкой и Европой добавилось нападение американских спецназовцев на российское судно "Маринера". В ходе рейда в Северной Атлантике танкер, шедший под российским флагом, был остановлен и захвачен силами ВМФ и береговой охраны США в международных водах между Великобританией и Исландией в соответствии с решением американского суда. Россия для защиты судна направила в регион военные корабли. Хотя инцидент произошел в международных водах, тот факт, что выбранное место находилось в Европе, служит военным сигналом не только России, но и самой Европе. Предвещает возможную военную интервенцию в Гренландии после Венесуэлы.

Стратегия Вашингтона

Согласно доктрине Монро, "американский континент закрыт для военного и политического вмешательства со стороны Европы и других иностранных держав". Сегодня сокращение Вашингтоном своих военных обязательств в Европе и переключение внимания на Северное полушарие рассматривается как адаптация этой доктрины к XXI веку. В качестве южной опоры Атлантики в этом полушарии на передний план выходят Венесуэла и Куба, при этом посреди океана Америка стремится возвести "Атлантическую стену". Таким образом, США, постепенно выводя свои силы из Европы, выстраивают новую архитектуру безопасности, сфокусированную на Северном полушарии и ориентированную на ось Венесуэла – Куба – Гренландия. Иначе говоря, они строят "Атлантическую стену" по аналогии с "Берлинской стеной" для собственной защиты. Наряду с этим, как показывает рейд на судно "Маринера", Америка готова к наращиванию военной активности и даже горячему конфликту.

Противоречивые сигналы

С этой точки зрения вопрос "военная интервенция или покупка", возникший ранее на этой неделе в связи с Гренландией, похоже, утрачивает свою актуальность. Белый дом уже не исключает вероятности военного вмешательства в Гренландию, которая является европейской территорией.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (Karoline Leavitt) заявила: "Президент и его команда рассматривают ряд вариантов для достижения этой важной внешнеполитической цели. И, конечно же, использование американских вооруженных сил всегда является вариантом, находящимся в распоряжении главнокомандующего". Эти слова говорят о том, что меры, которые будут приняты в Европе против возможной военной операции, тоже должны быть военными.

New York Times сообщает, что президент США Дональд Трамп на этой неделе инициировал план по покупке острова. Критика в адрес американской правящей администрации растет с каждым днем не только в Европе, но и в Конгрессе США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен часто отмечает, что у США "нет никакого права" аннексировать датскую территорию, и требует от Америки прекратить эту угрожающую риторику. Трамп же перед лицом нарастающего недовольства остается невозмутимым и в одном из своих последних заявлений подчеркивает: "Гренландия нужна нам для национальной безопасности".

Военно-дипломатический сигнал из Парижа

За последние сутки реакция французской стороны исходила скорее от внешнеполитического крыла, чем от военных. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Jean-Noël Barrot) в интервью Reuters заявил, что Франция работает с союзниками над "планом реагирования" на тот случай, если США предпримут какие-либо действия в отношении Гренландии.

Барро заметил, что Франция не будет действовать в одиночку и приоритет отдается координации с европейскими и натовскими союзниками. Такой подход был расценен как желание Парижа удержать вопрос в дипломатических рамках вместо военной конфронтации. Наиболее прямая и жесткая реакция в спорах вокруг Гренландии, очевидно, исходит от Дании.

Будет обсуждаться в Мюнхене

Америка претендует не только на Гренландию, но и на Канаду, члена Британского Содружества Наций. Король Великобритании Карл давал недвусмысленный ответ, надев военную форму и заняв капитанскую каюту авианосца Queen Elisabeth. Эти претензии сегодня не стоят на повестке дня, но входят в досье Трампа.

К решениям, принимаемым Москвой и Вашингтоном, добавляются военные операции и диверсии, направленные, в частности, против инфраструктуры Германии. В Берлине 50 тысяч человек остались без электричества и теплоснабжения. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная организация "Вулкан".

Как известно, вопрос Гренландии подробно обсуждался на закрытых заседаниях прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности. На конференции в феврале этого года ситуация может зайти еще дальше и, возможно, даже охватить Канаду. Хотя в повестку дня этой встречи входит завершение архитектуры противоракетной обороны и институционализация Арктики как северного оборонительного фланга, форум, безусловно, станет ареной противостояния Америки и Европы в военной сфере.