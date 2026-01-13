Трамп пригрозил запретить выплату дивидендов оборонным компаниям из-за сбоев в производстве

ЦАМТО, 12 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит оборонным компаниям выплачивать дивиденды и проводить выкуп акций до тех пор, пока не будут устранены задержки в производстве и обслуживании военной техники.

"Я не разрешу выплачивать дивиденды или проводить обратные выкупы до тех пор, пока эти проблемы не будут исправлены", – цитирует "РИА Новости" Д.Трампаl.

Президент США также подчеркнул, что "военная техника производится недостаточно быстро", а ее обслуживание выполняется "слишком медленно".

Д.Трамп добавил, что, по его мнению, зарплаты топ-менеджеров оборонных корпораций должны быть ограничены до выполнения требований по наращиванию производства вооружений.

"Ни один руководитель не должен зарабатывать более 5 млн. долл., пока эти задачи не решены", – отметил президент США.

Д.Трамп также потребовал от оборонных компаний создавать новые и современные производственные мощности для выпуска и обслуживания новейшей военной техники.

"С этого момента и впредь руководители оборонных компаний должны строить новые и современные производственные предприятия как для поставки и технического обслуживания важного оборудования, так и для создания новейших моделей военной техники будущего", – цитирует "РИА Новости" Д.Трампа.