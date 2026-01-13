Антидроновые патроны Ростеха показывают лучший результат в борьбе с мини-БЛА

ЦАМТО, 12 января. В Новороссии инструкторы Госкорпорации Ростех обучили военнослужащих тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия.

"Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием Госкорпорации, со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он обеспечивает пробитие эталонного алюминиевого листа на дистанции до 100 м. При этом боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV. Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность", – сказали в Ростехе.

Обучение включает лекцию и стрельбу разными боеприпасами по мишеням. Применялись как патроны IGLA 100, так и другие боеприпасы для сравнения – со свинцовой дробью и картечью, дробовые варианты патрона 5,45х39. Также проводились стрелковые тренировки, где инструкторы показывали, как именно нужно целиться и вести огонь по быстро летящим целям.

В настоящее время патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году, говорится в сообщении Ростеха.