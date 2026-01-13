Швеция намерена инвестировать около 1,6 млрд. долл. в противовоздушную оборону страны

ЦАМТО, 12 января. Швеция инвестирует около 1,6 млрд. долл. в противовоздушную оборону страны, следует из заявления на сайте правительства страны.

"Правительство решило, что шведские вооруженные силы расширят свои возможности противовоздушной обороны. Шведские вооруженные силы будут производить, тренировать и оснащать ряд подразделений в рамках будущей наземной противовоздушной обороны... Общая сумма инвестиций составляет приблизительно 15 млрд. шведских крон (около 1,6 млрд. долл.)", – цитирует "РИА Новости" публикацию на правительственном сайте.

Отмечается, что первоначальный заказ промышленности запланирован на первый квартал 2026 года.