Израиль не допустит продажу Турции F-35, заявили в МИД

Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции, остаётся в США
Источник изображения: cnbc.com

ЦАМТО, 12 января. Израиль не допустит продажу США Турции истребителей F-35, в производстве которых использовались израильские технологии.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 5 января замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель.

"У нас есть опасения по поводу возможной продажи… Значительная часть технологий, используемых в самолете, разработана в Израиле. И, очевидно, мы не будем делиться ими с Турцией", – сказала Ш.Хаскель журналистам издания "Катимерини".

Кроме того, газета сообщает об обеспокоенности властей Израиля по поводу высказываний американского президента Дональда Трампа о возможной сделке с Турцией.

"Ш.Хаскель заявила, что Израиль "обеспокоен" заявлениями Трампа о том, что он "очень серьезно рассматривает" соглашение о продаже истребителей F-35 Турции, и добавила, что израильские технологии не будут частью такого соглашения, "даже если они получат эти самолеты", – пишет "Катимерини".

Как напоминает агентство, ранее Д.Трамп заявил, что США изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35. При этом он выразил уверенность в том, что Анкара ни при каких обстоятельствах не применит эти самолеты против Израиля.

Президент США заявлял в сентябре, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Америки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
