США вложат 500 млн. долл. в развитие военных баз в Польше

Трамп сообщил о готовности увеличить военный контингент США в Польше.

ЦАМТО, 12 января. США вложат 500 млн. долл. в развитие своих военных баз в Польше, сообщил 2 января замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик.

"Конгресс США и президент Дональд Трамп утвердили инвестиционный план, согласно которому в развитие четырех военных баз в Польше – во Вроцлаве, Дравске Поморском, Повидзе и Ласке будут вложены инвестиции в сумме 500 млн. долл.", – цитирует "РИА Новости" заявление Ц.Томчика.

Он пояснил, что эти инвестиции касаются присутствия американских войск на польской земле. В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тыс. американских солдат.