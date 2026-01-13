Вучич: Сербия подписала договоры на покупку вооружений на миллиарды евро

ЦАМТО, 12 января. Власти Сербии в канун Нового года подписали договоры на покупку вооружений на миллиарды евро, а также планируют в течение трех лет сформировать одну из лучших многоуровневых систем ПВО в Европе.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 30 декабря президент Сербии Александр Вучич.

"Мы подписали большие договоры два дня назад на миллиарды евро, не миллионы. Когда будет возможность, и посчитаем нужным, оповестим вас. Хочу, чтобы вы знали, как граждане Сербии, что можете чувствовать себя надежно, мы производим все, что можем для нашей армии, покупаем, все что необходимо, чтобы защитить небо над страной и в ближайшие три года сделаем смешанную систему "Айрон Дом" (Iron Dome) и "Айрон Фест" (Iron Fist), многоуровневой защиты из сходных и различных вооружений: старых, которые мы не хотели уничтожать и самых современных", – сказал А.Вучич на пресс-конференции и подчеркнул, что Сербия будет в сфере ПВО одной из самых оснащенных стран в Европе для сдерживания любого потенциального агрессора.

Как напоминает агентство, А.Вучич в декабре анонсировал открытие в конце марта-начале апреля 2026 года новой крупного предприятия по производству БЛА в Сербии. Глава сербского государства сообщил 12 декабря, что власти страны за два года планируют принять на вооружение до 80 тыс. дронов-камикадзе как собственного производства, так и в рамках закупок по импорту.

В настоящее время предприятия ВПК Сербии активно развивают собственные ударные и разведывательные системы БЛА, некоторые из них уже приняты на вооружение.

На военном параде 20 сентября впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле тактические БЛА "Гермес-900" и мультикалиберный РСЗО PULS израильской компании Elbit. Также публике впервые был показан приобретенный ранее в РФ комплекс РЭБ "Красуха".

Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как ЗРПК "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России, ЗРК FK-3 и HQ-17 производства КНР.

В 2023 году были куплены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции.

В августе 2024 года сербские власти подписали договор с французской компанией Dassault Aviation. По контракту Белград получит 12 новых истребителей с логистическим пакетом и запчастями. Полная стоимость контракта составляет 2,745 млрд. евро. По неофициальным данным, поставка ожидается не ранее 2028 года, отмечает "РИА Новости".