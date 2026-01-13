Saab поставит самолеты ДРЛОиУ "ГлобалАй" ВС Франции

Войти
Источник изображения: Фото: saab.com

ЦАМТО, 12 января. Компания Saab 30 декабря объявила о подписании с Генеральной дирекцией по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) контракта на поставку двух самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй".

Стоимость закупки с учетом сопутствующего наземного оборудования, услуг обучения и технического обслуживания, составляет около 12,3 млрд. швед. крон (1,34 млрд. долл.). Поставки техники запланированы на 2029-2032 годы. Контракт включает опцион на приобретение двух дополнительных самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство вооруженных сил Франции объявило о намерении приобрести самолеты ДРЛОиУ "ГлобалАй" шведской Saab в июне 2025 года в ходе Парижского авиасалона. Тогда же представители DGA и Saab подписали декларацию о намерениях по вопросу покупки двух самолетов, а также наземного оборудования, обучения и поддержки.

Новые "ГлобалАй", вероятно, заменят состоящие на вооружении ВКС Франции с 1991 года устаревшие E-3F на платформе Boeing.

"ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). Как заявлено, "Эриай ER" устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке. Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки энергии. Продолжительность полета самолета превышает 13 часов.

"ГлобалАй" также оснащается комплектом других активных и пассивных датчиков, которые обеспечивают дальнее обнаружение и идентификацию объектов в воздухе, на море и над землей. Предоставляя в режиме реального времени информацию подразделениям ВВС, СВ и ВМС, самолет обеспечивает ситуационную осведомленность и раннее обнаружение угроз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
E-3
Компании
Boeing
