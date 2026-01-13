Войти
Создатели дрона "Князь Вандал" работают над аналогом "Ланцета"

FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский"
FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский".
Источник изображения: © ТАСС

Дальность полета БПЛА составит более 50 км, сообщил генеральный конструктор организации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Создатели оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" ведут разработку барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км и возможностью работы в паре с "Князем Вандалом". Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор организации.

"Планируется производство барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км и возможностью работы в паре с "Князем Вандалом Новгородским", в том числе с ретрансляцией связи через него. Сценарий применения схож с уже зарекомендовавшим себя на фронте "Ланцетом", только в рамках нашей "экосистемы", - заявил он.

Собеседник агентства отметил, что также специалисты работают над еще несколькими изделиями. "В том числе мы создаем ударный БПЛА с реактивным двигателем и скоростью полета более 500 километров в час. Но о нем и его применении вы узнаете уже в сводках с ЛБС", - подчеркнул специалист.

Кроме того, в настоящее время продолжается модернизация новейшего разведывательного БПЛА "Князь Вещий Олег". "В этом году мы запустили в серийное производство "Князя Вещего Олега". Это самолет-разведчик с временем полета более двух часов. Сейчас активно дорабатываем это изделие, в первую очередь работаем над увеличением времени в воздухе. Сейчас протестированы образцы, летающие 3,5 часа. Также ведем работу над обнаружением вражеских охотников и маневрами уклонения от них", - сказал генконструктор компании-разработчика. 

