РИА Новости

Оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою, рассказал боец

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

РИА Новости: оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Применение ударных беспилотников на оптоволоконном управлении дает российским подразделениям заметное преимущество, поскольку такие дроны не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Мансур".

"Оптоволокно — одно из самых эффективных средств поражения противника, потому что оно не подавляется РЭБ (радиоэлектронной борьбой - ред.). С его помощью проще поражать движущиеся цели, а также противника, находящегося в укрытиях — в домах, блиндажах", — сообщил боец.

Конструктивные особенности позволяют применять такие беспилотники в сложных условиях.

"Можно залетать через окна и двери, работать внутри помещений. Технику удается поражать даже изнутри — через эвакуационные люки. Это делает оптоволоконные дроны особенно эффективными", — отметил "Мансур".

