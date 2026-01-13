Войти
ТАСС

В России разрабатывают стратосферный беспилотник-истребитель "Хищник"

210
0
0
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС, архив

Многофункциональная платформа будет способна подниматься на высоту до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика "Герон" Владимир Табунов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стратосферная беспилотная многофункциональная платформа "Хищник", разрабатываемая в России, будет способна подниматься на высоту до 15 км. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании-разработчика "Герон" Владимир Табунов.

"Хищник" - перспективный беспилотник для длительных миссий на большой высоте, способный частично заменить отдельные функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения. Ключевые характеристики "Хищника": максимальная скорость - до 550 км/ч, максимальная дальность полета - до 12 тыс. км, рабочая высота - до 15 тыс. м, полезная нагрузка - до 500 кг. Внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения", - подчеркнул Табунов.

При разработке беспилотника использовалась технология "монокрыло", которая обеспечивает возможность увеличения скорости полета и массы полезной нагрузки, а также делает технику более незаметной для противника. В "Хищник" интегрирован искусственный интеллект, а также режим 3D-сканирования пространства.

Табунов обратил внимание на то, что разрабатываемый беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства. "При разработке "Хищника" внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства", - пояснил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН