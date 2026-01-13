Войти
Вестник Мордовии

Новейший дрон-камикадзе "Герань-5"с ракетой Р-73 смогут запускать с Су-25

213
0
0

Рисунок: ТГ-канал "Военный осведомитель"

В социальных сетях обсуждают конструкцию новейшего отечественного беспилотника-камикадзе "Герань-5". Например, телеграм-канал "Военный осведомитель" сообщает, что этот БПЛА выполнен по обычной аэродинамической схеме. Его длина - приблизительно шесть метров, а размах крыльев - где-то пять с половиной.

Отмечается, что устанавливаемая боевая часть весит девяносто килограммов, а дальность полета может достигать тысячи километров.

Этот образец по электронному оборудованию унифицирован с более ранними моделями беспилотников такого типа. На нем установлен реактивный двигатель, имеющий большую тягу.

"Военный осведомитель" отмечает, что, якобы, прорабатываются возможности запусков таких дронов самолетами, в том числе с помощью известных отечественных штурмовиков Су-25. При этом "Герани-5" получат управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малого радиуса действия Р-73 с инфракрасными головками наведения.

Ранее "Герани" были уже замечены с авиационными ракетами Р-60 и зенитными "Игла" и "Верба", причем появлялась информация, что "шестидесятая" могла сбить вражеский истребитель Су-27, а с помощью других средств поражения - боевой вертолет Ми-24 боевиков формирований киевского режима.

Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-24
Су-25
Су-27
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН