Новейший дрон-камикадзе "Герань-5"с ракетой Р-73 смогут запускать с Су-25

Рисунок: ТГ-канал "Военный осведомитель"

В социальных сетях обсуждают конструкцию новейшего отечественного беспилотника-камикадзе "Герань-5". Например, телеграм-канал "Военный осведомитель" сообщает, что этот БПЛА выполнен по обычной аэродинамической схеме. Его длина - приблизительно шесть метров, а размах крыльев - где-то пять с половиной.

Отмечается, что устанавливаемая боевая часть весит девяносто килограммов, а дальность полета может достигать тысячи километров.

Этот образец по электронному оборудованию унифицирован с более ранними моделями беспилотников такого типа. На нем установлен реактивный двигатель, имеющий большую тягу.

"Военный осведомитель" отмечает, что, якобы, прорабатываются возможности запусков таких дронов самолетами, в том числе с помощью известных отечественных штурмовиков Су-25. При этом "Герани-5" получат управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малого радиуса действия Р-73 с инфракрасными головками наведения.

Ранее "Герани" были уже замечены с авиационными ракетами Р-60 и зенитными "Игла" и "Верба", причем появлялась информация, что "шестидесятая" могла сбить вражеский истребитель Су-27, а с помощью других средств поражения - боевой вертолет Ми-24 боевиков формирований киевского режима.

Алексей Брусилов