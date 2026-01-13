Новые российские реактивные барражирующие боеприпасы «Герань‑4» и «Герань‑5»

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявило, что с начала 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации в ходе массированных комбинированных ударов по территории Украины впервые применяли новый реактивный барражирующий боеприпас "Герань‑5".

Украинское изображение нового российского реактивного барражирующего боеприпаса "Герань‑5" (с) ГУР министерства обороны Украины

По заявлению ГУР, "зафиксирована существенная конструктивная и технологическая схожесть" аппарата "Герань‑5" с иранским реактивным барражирующим боеприпасом Karrar, хотя внешне они все же отличаются. Как и предыдущие варианты барражирующих боеприпасов серии "Герань", аппараты "Герань‑5" производятся в ОЭЗ "Алабуга".

"Герань‑5" конструктивно приближается к крылатой ракете. Утверждается, что "Герань‑5" имеет длину около 6 метров и размах нескладного крыла до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций БЛА линейки "Герань", аппарат "Герань‑5" выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии. В частности, используется 12-канальный спутниковый навигационный комплекс "Комета" и система управления на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов.

На "Герани‑5" также установлен малогабаритный турбореактивный двигатель китайской компании Telefly Telecommunications Equipment Co., аналогичный используемому на "Герани‑3", но в модификации с большей тягой (по сообщениям - до 200 кг, что соответствует двигателю TF-TJ2000A). Масса боевой части "Герани‑5" составляет около 90 кг, заявленная дальность полета до 1000 км.

Также украинские ресурсы обнародовали информацию о том, что в октябре-декабре 2025 года российской стороной проводились пуски по территории Украины опытных образцов другого реактивного барражирующего боеприпаса "Герань‑4". Этот аппарат сохраняет аэродинамическую компоновку "летающего крыла", свойственную БЛА "Герань‑2" и "Герань‑3", но в конструктивном отношении является дальнейшим развитием реактивной модификации "Герань‑3". Хотя аппараты "Герань‑3" (видимо, лицензионный иранский Shahed-238) периодически в небольших количествах применяются против Украины с 2024 года, однако сочетание неоптимизированных аэродинамических обводов, унаследованных от поршневой "Герани‑2", и достаточно слабого турбореактивного двигателя Telefly TF-TJ800A тягой около 80 кг, делает характеристики "Герани‑3" весьма невысокими - по украинским данным, крейсерская скорость аппарата составляет 280-300 км/ч, а дальность от 360 до 600 км, а при попытке увеличить скорость уменьшается еще более.

Как можно судить, "Герань‑4" имеет оптимизированный планер с более тонкой кромкой крыла, и, видимо, повышенной прочностью, а также использует более мощный турбореактивный двигатель тягой до 160 кг (видимо, Telefly TF-TJ1600A). В результате, по украинским данным, крейсерская скорость "Герани‑4" составляет уже от 350 до 500 км/ч, а дальность - до 850 км.

Согласно украинскому источнику, основным методом запуска аппаратов "Герань‑4" и "Герань‑5" является пуск с наземной катапульты с использованием твердотопливных стартовых ускорителей, при этом утверждается, что стоимость ускорителя для "Герани‑4" составляет 1 млн рублей, а для "Герани-5" - 3 млн рублей. Сообщается, что рассматривается возможность запуска аппаратов "Герань‑4" и "Герань‑5" со штурмовиков Су-25, с подвеской по одному аппарату под каждым крылом штурмовика на авиационные катапультные устройства АКУ-58. При этом стоимость запуска "Герани‑4" и "Герани‑5" с Су-25 составит 600 тысяч рублей и 1,2 млн рублей соответственно. Кроме того, воздушный запуск позволяет увеличить максимальную дальность полета аппаратов примерно на 100 км.

Также планируется применять аппараты "Герань‑4" и "Герань‑5" для поражения воздушных целей с установкой на них авиационной управляемой ракеты Р-73 класса "воздух - воздух" малой дальности. Следует отметить, что в начале января 2026 года уже появлялись сообщения о будто бы боевой применении БЛА "Герань‑5" (когда не было ясно, что имеется в виду) с ракетами Р-73.

Украинское изображение нового российского реактивного барражирующего боеприпаса "Герань‑5" (с) социальные сети

Украинский материал о новых российских реактивных барражирующих боеприпасах "Герань‑4" и "Герань‑5". Приводимые в нем характеристики "Герани‑5" несколько отличаются от более позднего материала ГУР министерства обороны Украины (с) социальные сети

Как заявляется, обломки сбитого нового российского реактивного барражирующего боеприпаса "Герань‑5" (с) ГУР министерства обороны Украины