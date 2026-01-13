Войти
РИА Новости

Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16

202
0
0
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Командир дивизиона С-300 рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16 в зоне СВО

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российская ПВО в зоне СВО уничтожила истребитель F-16 двумя ракетами, рассказал командир дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ с позывным "Север" в эфире телеканала "Россия 1".

Журналист Владимир Соловьев в своей телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" показал кадры своего общения с командиром дивизиона ЗРК с позывным "Север", который рассказал ему об успехах своего формирования.

"Комплекс современный (С-300 - ред.). Получили мы его в декабре 2024 года. Освоили в марте (в 2025 году - ред.) и сразу вступили в бой. Нами сбито колоссальное количество (целей - ред.), уже сбились со счета. Это ATACMS, HIMARS, УАБы (управляемые авиабомбы – ред.) и аэродинамические цели. Самая интересная – это F-16. Это самая интересная для нас цель. Это было с командиром бригады. Продумывали эту операцию очень долго. Ловили, выжидали. Наш противник очень нахваливает эти самолеты, потому что он неубиваемый. Оказалось, он так же падает", – отметил "Север".

По его словам, потребовалось две ракеты, чтобы уничтожить "неубиваемый" истребитель F-16.

"Не с первого выстрела – двумя ракетами по нему работали. Первой мы посекли его, второй – уже добивали", – добавил "Север".

Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков объяснил, что российская ПВО превосходит аналоги стран НАТО, так как последняя использует очень старые образцы техники.

"У них (зенитный ракетный комплекс - ред.) Patriot - это очень старая разработка, которая просто, я так считаю, навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения", - подчеркнул Жирков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
HIMARS
Patriot ЗРК
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН