Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16

Командир дивизиона С-300 рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16 в зоне СВО

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российская ПВО в зоне СВО уничтожила истребитель F-16 двумя ракетами, рассказал командир дивизиона зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ с позывным "Север" в эфире телеканала "Россия 1".

Журналист Владимир Соловьев в своей телепрограмме "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" показал кадры своего общения с командиром дивизиона ЗРК с позывным "Север", который рассказал ему об успехах своего формирования.

"Комплекс современный (С-300 - ред.). Получили мы его в декабре 2024 года. Освоили в марте (в 2025 году - ред.) и сразу вступили в бой. Нами сбито колоссальное количество (целей - ред.), уже сбились со счета. Это ATACMS, HIMARS, УАБы (управляемые авиабомбы – ред.) и аэродинамические цели. Самая интересная – это F-16. Это самая интересная для нас цель. Это было с командиром бригады. Продумывали эту операцию очень долго. Ловили, выжидали. Наш противник очень нахваливает эти самолеты, потому что он неубиваемый. Оказалось, он так же падает", – отметил "Север".

По его словам, потребовалось две ракеты, чтобы уничтожить "неубиваемый" истребитель F-16.

"Не с первого выстрела – двумя ракетами по нему работали. Первой мы посекли его, второй – уже добивали", – добавил "Север".

Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков объяснил, что российская ПВО превосходит аналоги стран НАТО, так как последняя использует очень старые образцы техники.

"У них (зенитный ракетный комплекс - ред.) Patriot - это очень старая разработка, которая просто, я так считаю, навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения", - подчеркнул Жирков.