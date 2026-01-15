Ученый, конструктор, инженер. Исполнилось 100 лет со дня рождения К.К. Васильченко

Он родился 10 января 1926 года в Москве. В 1941-1943 годах жил в эвакуации в городе Кировоград Свердловской области. В 1943 году окончил 10 классов школы, поступил в Московский авиационный институт.

Одновременно с учёбой в институте с марта 1947 года работал конструктором в отделе аэродинамики ОКБ А.И.Микояна. После окончания Московского авиационного института в 1949 году направлен на лётную станцию ОКБ, где работал: инженером-конструктором, начальником группы, инженером-расчётчиком, ведущим конструктором по расчётам, начальником лаборатории, заместителем начальника и начальником отдела лётных испытаний. Участвовал в проведении лётных испытаний реактивных истребителей МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, истребителя-перехватчика МиГ-25, истребителя-бомбардировщика МиГ-27 и их модификаций. Внёс большой вклад в методику проведения лётных испытаний, провёл большую работу, связанную с установлением мировых авиационных рекордов на самолётах ОКБ А.И.Микояна.

В 1970-1975 годах – заместитель главного конструктора ОКБ А.И.Микояна по лётным испытаниям; осуществлял научно-техническое и методическое руководство при проведении испытаний самолётов. В 1975-1985 годах – главный конструктор сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. Под его руководством были реализованы уникальные боевые возможности этого самолёта.

За большой вклад в разработку и испытания самолёта МиГ-31 Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 2 февраля 1982 года Васильченко Константину Константиновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1985-1995 годах – начальник Лётно-исследовательского института имени М.М.Громова в городе Жуковский Московской области. Под его руководством были проведены испытания атмосферного аналога космического корабля многоразового использования «Буран» – БТС-002, а также отработаны бортовые системы для его автоматического полёта и посадки на Землю. Внёс большой вклад в организацию и становление Международного авиационно-космического салона. В 1995-2000 годах – первый заместитель начальника Лётно-исследовательского института имени М.М.Громова.

Занимался активной преподавательской деятельностью. В 1985-1995 годах заведовал кафедрой лётных исследований, испытаний и сертификации факультета аэромеханики и летательной техники в Московском физико-техническом институте. С 1993 года – член Президиума Высшей аттестационной комиссии.

К.К. Васильченко. Источник: Валерий Агеев

Жил в Москве. Умер 15 июля 2010 года. Похоронен на Быковском кладбище в городе Жуковский Московской области.

Доктор технических наук (1986), профессор. Награждён орденами Ленина (2.02.1982), Октябрьской Революции (11.10.1974), Трудового Красного Знамени (26.04.1971), Дружбы народов (29.12.1992), 2 орденами «Знак Почёта» (12.07.1957, 22.07.1966), медалями.

Лауреат Ленинской премии (1962; за создание самолёта МиГ-21) и премии Правительства РФ (1999; за создание учебника «Лётные испытания самолётов»).

Из книги В,Меницкого «Моя небесная жизнь»

К.К. Васильченко, без всякого преувеличения, можно было назвать могиканином нашей фирмы. Сначала он был заместителем главного конструктора, а потом главным конструктором МиГ-31. Даже сам Беляков признавал, что без Васильченко и Савицкого этот самолет не был бы создан, не говоря уже о его принятии на вооружение. Именно благодаря их мощным организаторским способностям и кипучей энергии появилась тематика МиГ-31. Константин Константинович был удивительным человеком. Великолепный аэродинамик, блестящий методист летных испытаний, он отдал много сил и здоровья нашей летной станции в Жуковском. Фактически он организовывал всю летную работу КБ по многим темам, начиная от МиГ-21, МиГ-23 и заканчивая уже МиГ-31. Все эти испытания лежали на его плечах. Как главный конструктор, он особенно ярко проявил себя на теме МиГ-31. Это была чрезвычайно тяжелая тема: новая конструкция самолета, совершенно новые двигатели, с которыми никогда не работала военная авиация, абсолютно новый комплекс вооружений

