The Times: Британия направит на Украину не более 7500 военных

Британия может направить на Украину не более 7500 военнослужащих, пишет The Times. Столько же ожидается от Франции. Для европейских стран даже такой контингент является запредельным: общая численность британских войск едва превышает 70 тысяч.

Лариса Браун (Larisa Brown)

Командующие британскими и французскими армиями заявили, что численность личного состава их войск слишком мала, поэтому объединенные миротворческие силы Британии и Франции будут насчитывать до 15 тысяч человек.

Как сообщает The Times, Великобритания и Франция направят до 15 тысяч военнослужащих для защиты Украины в случае заключения мирного соглашения, что намного меньше, чем ожидалось.

Военное руководство Великобритании первоначально предлагало направить 10 тысяч солдат в составе контингента "коалиции желающих" численностью 64 тысячи человек, но британское Министерство обороны считает это неосуществимым с учетом нынешней численности их армии.

По информации двух военных источников, предполагается, что на Украину будет отправлено до 7500 британских солдат, хотя эта задача также является непростой для Великобритании. В ее распоряжении имеется всего около 71 тысячи обученных военнослужащих регулярной армии.

Помимо Великобритании, единственная страна, которая также обязалась направить военных на Украину, — это Франция. Ожидается, что французские силы составят остальную часть контингента, который будет размещен в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта.

Некоторые источники предполагают, что даже прогнозы о численности контингента в 15 тысяч человек являются оптимистичными. Согласно военным источникам, Германия готова разместить войска вблизи Украины, возможно в Польше или Румынии.

Один из дипломатов сообщил, что в зависимости от результатов мирных переговоров различная численность контингента может зависеть от разных сценариев. Президент Эммануэль Макрон заявил во вторник, что несколько тысяч французских солдат могут быть направлены на Украину в качестве "миротворческих сил". "Эти силы не будут участвовать в боевых действиях", — сказал он в интервью телеканалу France 2.

Кир Стармер не объявил публично, сколько британских солдат может быть направлено на Украину. Во вторник он подписал соглашение о действиях британских сил на украинской территории в "военных центрах".

Согласно этому плану, британские и французские войска будут помогать в обучении украинской армии и контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военной техники, которые могут быть использованы для поддержки обороны Украины.

Согласно декларации, подписанной членами коалиции желающих в Париже, США будут руководить высокотехнологичным мониторингом по линии прекращения огня в случае заключения мирного соглашения.

Высокопоставленные представители британского Министерства обороны считают, что президент Владимир Путин не нарушит соглашение о перемирии, заключенное при посредничестве президента Дональда Трампа, из-за опасений негативной реакции со стороны США.

Бывший начальник штаба обороны адмирал Энтони Радакин на встрече весной прошлого года спросил своих европейских коллег, смогут ли они собрать 64-тысячную армию для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения. Он заявил, что Великобритания готова направить до 10 тысяч военнослужащих.

Однако, как сообщала ранее газета The Times, на последующих встречах министры обороны стран Европы заявили, что "нет никаких шансов" собрать такое количество войск и что даже 25 тысяч человек "будет максимальным результатом совместных усилий".

По сообщениям, предыдущая министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила своим коллегам: "У России 800 тысяч [военных]. Если мы не можем собрать даже 64 тысячи солдат, это не выглядит как слабость — это слабость и есть". Ее комментарии были охарактеризованы как "напористые и вдохновляющие".

Сейчас обсуждаемая численность миротворческих сил намного ниже.

Один из военных источников сообщил, что страны восточного фланга НАТО "не решаются" направить войска на Украину, потому что это "ослабит их пограничную оборону". Считается, что некоторые страны обеспокоены возможным вторжением России, например, в Латвию, если европейские силы будут размещены на Украине. Также неизвестно, чего следует ожидать, если Россия решит испытать на прочность силы коалиции желающих.

Согласно военному источнику, "если уровень угрозы повысится, а Европа отступит, то какой во всем этом смысл. Это не обеспечит ничью безопасность". Также никто не знает, как стоит вести себя в случае нарушения перемирия со стороны Украины. По сообщениям, коалиция партнеров не будет направлять войска на Украину, пока не получит более четких ответов на свои вопросы.

Понятно, что для оказания воздушной поддержки Украине или другой помощи необходимо будет направить дополнительные силы.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман заявил, что продление программ по обучению и поддержке украинских военных помешает Великобритании переориентировать собственную армию, чтобы иметь возможность сосредоточиться на ведении высокотехнологичных боевых действий.

Форман задался вопросом, как ротация британских войск на Украине повлияет на обязательства перед НАТО. "Мы не можем присутствовать в двух местах одновременно, — сказал он. – Ничто не указывает на то, что британское правительство осознало необходимость увеличить расходы на оборону раньше, чем это предполагалось".

Источник в Министерстве обороны сообщил, что количество военнослужащих еще не согласовано и что их размещение на Украине будет зависеть от многих факторов, в том числе от условий перемирия.