Борьба с терроризмом: почему Мерцу стоит опасаться Трампа (Bild, Германия)

Bild: разведка Германии на 90% зависит от данных, предоставляемых США

Германия не готова к обороне и не может справиться даже с террористами, пишет Bild. Федеральная разведслужба получает по собственным каналам лишь 2% информации о готовящихся терактах. Без иностранных источников, прежде всего из США, Берлин был бы беззащитен перед угрозой терроризма.

Франц Зольмс-Лаубах (Franz Solms-Laubach)

Берлин/Вашингтон. Спустя почти год после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом на пост президента США, стало ясно: для союзников Америка становится все более непредсказуемой. В Вашингтоне то говорят о захвате Гренландии, то обещают жестче давить на Европейский союз, то дают понять, что финансовую поддержку Украины в противостоянии с Россией европейцам придется тянуть в одиночку. Отсюда ключевой вопрос: можно ли по-прежнему рассчитывать на прежнюю "державу-покровителя" Германии?

Для федерального канцлера Фридриха Мерца из ХДС и для безопасности страны это вопрос номер один: защитят ли США Германию от любого противника? Раньше это не вызывало сомнений. В том числе поэтому Германии не требовалось собственное ядерное оружие: как член НАТО она могла быть уверена, что в критический момент каждый партнер по альянсу окажет военную поддержку.

Полная зависимость от США в борьбе с терроризмом

Факт остается фактом: в одиночку Германия к своей обороне не готова и даже от террористов толком не может прикрыться. В таких делах постоянно нужна американская подстраховка.

Это показала история так называемого "рицинового террориста" Сиефа Аллаха Х. (Sief Allah H.), 36-летнего выходца из Туниса. Лишь наводка из США вывела немецких оперативников на его след. Он собирался подорвать в толпе самодельную трубчатую бомбу со стальными шариками и крайне токсичным веществом — рицином. Благодаря американскому предупреждению группа захвата (спецподразделение полиции) 18 июня 2018 года около 20:03 ворвалась в его квартиру в Кёльне и задержала по подозрению в "изготовлении биологического оружия" и "подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства".

Суть в том, что решающий сигнал по планам тунисца тогда пришел от ЦРУ (CIA). Х. закупал компоненты в интернете и таким образом засветился у американцев.

И это лишь один эпизод из сотен.

В вопросах борьбы с терроризмом Германия сидит на американском "проводе". Об этом говорят и "предупреждения", поступающие из Федеральной разведслужбы (БНД): именно она отвечает за внешние террористические угрозы и должна заранее выдавать нацеливания по рискам из-за рубежа. Но на практике она может делать это лишь при поддержке США и других стран.

Газета BILD выяснила, откуда именно внешняя разведка получает свои "предупреждения" и "сигналы об угрозах". Подавляющее большинство — не работа самого федерального разведывательного ведомства.

Собственных "информаторов" у БНД почти нет

Сразу оговоримся: цифры, с которыми изданию BILD удалось ознакомиться эксклюзивно, выглядят удручающе. Это сводка по актуальным предупреждениям и сигналам об угрозах. Она показывает, какие страны снабжают БНД основной массой информации о террористических рисках, откуда приходит самый крупный "пакет" предупреждений и кто, наоборот, дает неожиданно мало.

Лишь 2% предупреждений о террористических угрозах в Германии поступают от самой БНД. То есть от немецкой агентуры, "человеческих" источников и перехватов на средствах связи.

Без этих источников Германия была бы фактически слепа перед внешней террористической угрозой:

· Источник "Пять глаз" (Five Eyes) — США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия: дают 80% всех предупреждений и сигналов БНД. Причем 90% из них — из США.

· Источник "Большой Ближний и Средний Восток" — в том числе Саудовская Аравия, Израиль, государства Персидского залива: 14% сигналов.

· Источник "Европа, Европейский союз и другие государства" — в том числе Франция, Италия, страны Балкан, Украина: 4%.

Можно ли быть уверенными, что США и дальше будут подкидывать БНД оперативную информацию? Вопрос остается открытым.

БНД связана по рукам

Высокопоставленный представитель правительства, знакомый с работой разведывательной службы, отказался комментировать конкретные цифры, но подтвердил картину с разведывательными источниками: "Это колеблется из года в год: то у БНД мало, то очень мало предупреждений, добытых собственными силами".

Причина проста: БНД многого не может из того, что для таких служб, как ЦРУ, Моссад и МИ-6, — обычная рутина.

Несколько примеров. БНД запрещено использовать ИИ-переводчики для расшифровок прослушки и записей телефонных разговоров: формально данные обрабатываются "за рубежом", значит, чужие спецслужбы теоретически могут "подслушать". Кроме того, при перехватах БНД обязана сразу отфильтровывать любой немецкий номер телефона (код +49), а записи — немедленно удалять. То же относится к перехваченным письмам с доменом ".de". Логика такая: они могут принадлежать носителям основных гражданских прав, а их БНД (даже за рубежом) не имеет права "просвечивать".

И еще: в последние годы полномочия BND последовательно урезали. Отвечает за это ведомство канцлера. Хорошая новость в том, что федеральный канцлер Фридрих Мерц может изменить правила для подчиненной ему службы и сделать ее менее зависимой от США. При условии, что партнер по коалиции СДПГ и бундестаг в итоге дадут добро.