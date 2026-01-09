Последние шаги администрации Белого дома и её европейских союзников явно продемонстрировали, что говорить о разрядке конфликта по линии Восток-Запад не приходится. Напротив, складывается устойчивая тенденция к институционализации конфронтации и закреплению новой военно-политической реальности с пересмотром сфер влияния.

Ключевым сигналом стало подписание т.н. коалицией желающих декларации о размещении французских и британских контингентов на территории Украины после завершения боевых действий. Документу ещё предстоит пройти национальные парламенты. Параллельно 35 государств уже оформили отдельную декларацию о европейских гарантиях безопасности Киеву.

Стоит подчеркнуть, что в отличие от Будапештского меморандума, декларация о размещении войск на Украине после ратификации станет юридически обязывающим документом.

С военной точки зрения баланс сил это принципиально не поменяет – западные страны де-факто уже вовлечены в украинский конфликт. Однако куда важнее другое: ведётся системная и заблаговременная подготовка НАТО к прямому столкновению с Союзным государством. Особое внимание заслуживает трансформация подходов к освещению мероприятий ОБП ОВС НАТО. Если ранее графики крупных учений публиковались на официальных ресурсах, то сегодня информация дозируется, а значительная часть «военной активности» в Европе и вовсе выводится из публичного поля.

Официально на зимний период заявлены лишь два учения.

МНУ Steadfast Dart-2026 (2.01-18.03) посвящены развёртыванию сил быстрого реагирования в Германии и акватории Балтийского моря. Примечательно, что годом ранее аналогичные манёвры проводились преимущественно на южном фланге НАТО – в Румынии, Греции и Болгарии.

Ежегодные противолодочные МНУ Dynamic Manta (23.02-6.03), традиционно проходящие в Средиземном море и ориентированные на обеспечение безопасности морских коммуникаций.

Показательно другое. В частности, что одновременно с началом Steadfast Dart-2026 была зафиксирована переброска подразделений ССО и ВТА США на АвБ Фейрфорд в Британии. Почти сразу после переброски сил последовала операция по захвату судна «теневого флота» Bella-1. При этом Европейское командование США отказалось раскрывать детали передислокации своих сил.

Куда правдоподобнее звучат тезисы об участии американцев в маневрах по развертыванию СБР в Балтике, либо о подготовке очередной операции на Ближнем Востоке. Стоит напомнить, что аналогичные перемещения наблюдались перед ударом по Ирану в рамках операции «Полуночный молот» летом прошлого года. Однако это не отменяет факта, что основная масса мероприятий ОБП и сопутствующих операций альянса сегодня развернута именно на восточном фланге.

На этом фоне заявления европейских политиков о предоставлении гарантий безопасности Украины и повышению своей обороноспособности выглядят откровенно лукавыми. Достаточно напомнить признание министра обороны Финляндии о том, что в 2026 г. планируется не менее 122 учений – как внутри страны, так и за её пределами. Очевидно, что значительная их часть будет проходить в непосредственной близости от границ Союзного государства.

В таких условиях механизмы доверия и контроля, включая Венский документ 2011 года и ДОВСЕ, на необходимость соблюдения которых Минск регулярно указывает, фактически утратили практическое значение. Произошло это вследствие политики ряда европейских держав – Британии, Франции, Германии и Польши, – последовательно продвигающих реваншистские подходы в отношении России.

В конечном счете, очевидно, что «объединённая» Европа, прикрываясь «нейтральной» повесткой борьбы за позиции в условиях глобального перераспределения сфер влияния формирует предпосылки для возможного конфликта с Союзным государством, прикрывая наступательные шаги риторикой об долгосрочных гарантиях «безопасности» на континенте.

Павел Ковалев