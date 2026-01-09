Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Новая реальность

373
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Последние шаги администрации Белого дома и её европейских союзников явно продемонстрировали, что говорить о разрядке конфликта по линии Восток-Запад не приходится. Напротив, складывается устойчивая тенденция к институционализации конфронтации и закреплению новой военно-политической реальности с пересмотром сфер влияния.

Ключевым сигналом стало подписание т.н. коалицией желающих декларации о размещении французских и британских контингентов на территории Украины после завершения боевых действий. Документу ещё предстоит пройти национальные парламенты. Параллельно 35 государств уже оформили отдельную декларацию о европейских гарантиях безопасности Киеву.

Стоит подчеркнуть, что в отличие от Будапештского меморандума, декларация о размещении войск на Украине после ратификации станет юридически обязывающим документом.

С военной точки зрения баланс сил это принципиально не поменяет – западные страны де-факто уже вовлечены в украинский конфликт. Однако куда важнее другое: ведётся системная и заблаговременная подготовка НАТО к прямому столкновению с Союзным государством. Особое внимание заслуживает трансформация подходов к освещению мероприятий ОБП ОВС НАТО. Если ранее графики крупных учений публиковались на официальных ресурсах, то сегодня информация дозируется, а значительная часть «военной активности» в Европе и вовсе выводится из публичного поля.

Официально на зимний период заявлены лишь два учения.

МНУ Steadfast Dart-2026 (2.01-18.03) посвящены развёртыванию сил быстрого реагирования в Германии и акватории Балтийского моря. Примечательно, что годом ранее аналогичные манёвры проводились преимущественно на южном фланге НАТО – в Румынии, Греции и Болгарии.

Ежегодные противолодочные МНУ Dynamic Manta (23.02-6.03), традиционно проходящие в Средиземном море и ориентированные на обеспечение безопасности морских коммуникаций.

Показательно другое. В частности, что одновременно с началом Steadfast Dart-2026 была зафиксирована переброска подразделений ССО и ВТА США на АвБ Фейрфорд в Британии. Почти сразу после переброски сил последовала операция по захвату судна «теневого флота» Bella-1. При этом Европейское командование США отказалось раскрывать детали передислокации своих сил.

Куда правдоподобнее звучат тезисы об участии американцев в маневрах по развертыванию СБР в Балтике, либо о подготовке очередной операции на Ближнем Востоке. Стоит напомнить, что аналогичные перемещения наблюдались перед ударом по Ирану в рамках операции «Полуночный молот» летом прошлого года. Однако это не отменяет факта, что основная масса мероприятий ОБП и сопутствующих операций альянса сегодня развернута именно на восточном фланге.

На этом фоне заявления европейских политиков о предоставлении гарантий безопасности Украины и повышению своей обороноспособности выглядят откровенно лукавыми. Достаточно напомнить признание министра обороны Финляндии о том, что в 2026 г. планируется не менее 122 учений – как внутри страны, так и за её пределами. Очевидно, что значительная их часть будет проходить в непосредственной близости от границ Союзного государства.

В таких условиях механизмы доверия и контроля, включая Венский документ 2011 года и ДОВСЕ, на необходимость соблюдения которых Минск регулярно указывает, фактически утратили практическое значение. Произошло это вследствие политики ряда европейских держав – Британии, Франции, Германии и Польши, – последовательно продвигающих реваншистские подходы в отношении России.

В конечном счете, очевидно, что «объединённая» Европа, прикрываясь «нейтральной» повесткой борьбы за позиции в условиях глобального перераспределения сфер влияния формирует предпосылки для возможного конфликта с Союзным государством, прикрывая наступательные шаги риторикой об долгосрочных гарантиях «безопасности» на континенте.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Греция
Иран
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Финляндия
Франция
Проекты
NATO
Военные учения
ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 09:22
  • 13104
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.01 07:25
  • 1
Россия должна ответить силой на захват танкера американцами - Гурулёв
  • 09.01 05:30
  • 87
МС-21 готовится к первому полету
  • 08.01 14:58
  • 0
Новая реальность
  • 08.01 13:16
  • 1
«Ростех» сообщил о работе танкостроения РФ над машинами будущего
  • 08.01 08:58
  • 23
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 08.01 07:17
  • 0
Комментарий к "Новый год — новая сделка? Почему перспектива установления мира на Украине по-прежнему кажется чем-то недостижимым (The Guardian, Великобритания)"
  • 08.01 06:23
  • 0
Комментарий к "США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях для Украины"
  • 08.01 05:46
  • 0
Комментарий к "Справится ли Европа с Россией без американской помощи? (The Economist, Великобритания)"
  • 08.01 00:26
  • 3
Ковальчук: Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС
  • 07.01 22:05
  • 0
Комментарий к ""Путинизация" внешней политики США отразилась на событиях в Венесуэле (The Guardian, Великобритания)"
  • 07.01 21:23
  • 0
По поводу "Генерал НАТО: ВСУ могут перейти в новое наступление, но ВС РФ не дают передышки"
  • 07.01 16:48
  • 534
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.01 16:22
  • 21
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 07.01 13:01
  • 1
Установку ПЗРК на дроны-камикадзе «Герань» объяснили