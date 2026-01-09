Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах.

Российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна "Маринера". В ведомстве заверили, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

МИД указывает, что высадка американских военных на "Маринеру" в открытом море, фактический захват судна, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. А отсылки США к своему национальному "санкционному законодательству" несостоятельны.

Кроме того, результатом инцидента с "Маринерой" может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евроатлантике, а также зримое снижение "порога применения силы" против мирного судоходства. Кроме того, дипломаты подчеркивают, что после силовой акции Вашингтона в отношении этого судна другие страны могут взять пример с американских властей и начать действовать аналогичными методами.

"Хищными замыслами преисполнены, прежде всего, власти издавна промышлявшей морским разбоем Британии. В Лондоне уже верноподданнически отрапортовали о своем соучастии в силовой акции США в водах Северной Атлантики", – говорится в заявлении.

Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантическом океане. "Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США", – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

Примечательно, что в операции по захвату танкера принимала участие и Британия, занявшая первую строчку в декабрьском "Рейтинге недружественных правительств" газеты ВЗГЛЯД. Так, британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией.

Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают "Маринеру" как "притворявшийся российским" танкер. "Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима", – приводит Reuters его слова.

Также говорится, что танкер "Маринера", ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к "теневому флоту" и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера "Маринера".

Впрочем, это уже не первый случай, когда Штаты в попытке противостояния с Венесуэлой прибегают к противоречивым акциям на море. Так, в середине декабря Дональд Трамп заявил о захвате "крупного, очень большого" танкера в Карибском море. Тогда, равно как и сейчас, обвинения касались якобы незаконной "перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана". Газета ВЗГЛЯД подробно описывала случившееся и объясняла, почему Вашингтон пошел на такой шаг.

Сейчас же эксперты сходятся во мнении, что Штаты вновь прибегли к пиратству. Причем сделано это было на фоне обострения конфликта с Венесуэлой, где ранее американский спецназ захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. Впрочем, это может быть и попыткой запугать Россию. Но, как бы то ни было, если Америка меняет правила игры в международных водах, Москве стоит задуматься о дополнительных мерах защиты для судов, идущих под российским флагом.

"Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, "Маринера" погружена в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, и само оно было безоружным", – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

"Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию", – допускает спикер. Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель "ловили неповоротливый танкер".

"Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки",

– подчеркнул он. Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. "И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены", – добавил депутат.

Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. "Можно, например, использовать ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов", – рассуждает спикер.

"Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе недалек тот час, когда в море "сцепятся" военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом", – предупредил Колесник.

Существует несколько способов реагирования на инцидент, добавляет Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса. "Судя по всему, мы пока решили прибегнуть именно к дипломатии.

Вероятно, Москва пока не намерена вступать в прямое политическое противостояние с Вашингтоном.

Однако напомню, что тот же Иран, например, в свое время на захват танкеров отвечал ответными атаками на корабли оппонентов", – напомнил он. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Лондон и Вашингтон не признают "Маринеру" российской. "Однако если на нем располагался наш флаг, значит, мы дали на то разрешение", – подчеркивает спикер.

Эксперт также напомнил, что танкер не нарушал судоходства. "Территориальные воды простираются на 12 миль от берега государства. И насколько мы можем судить, судно даже не входило в территориальные воды Венесуэлы. А при первой же угрозе развернулось и пошло в сторону России. И, разумеется, это происходило в международных водах. Так что с точки зрения морского права американцы не имели никакого права захватывать танкер", – рассуждает аналитик.

"Да, в Конвенции есть несколько исключений, когда корабль может быть захвачен. Но в данном случае эти нюансы были не актуальны. Так что это было банальное пиратство", – убежден Ищенко.

"Я думал, что, вслед за прежней администрацией, Трамп будет использовать только Украину как инструмент давления. Но, как мы видим, Вашингтон сделал ставку на асимметричные действия. Захват танкеров и обещания судить экипаж – одно из них", – пишет, в свою очередь, Андрей Медведев, депутат Мосгордумы.

"Дальше будет только сложнее. Потому что, не получив явный ответ, Трамп почувствует безнаказанность. Получит – будет использовать его как повод для санкций или более жестких действий",

– считает он. По мнению спикера, сейчас вопрос заключается в том, как отреагирует на происходящее Россия. "Каким образом выстраивать свою версию международных отношений. Американская – простая: нам можно все, потому что мы американцы, и точка. А в целом, мы заходим в XVII-XVIII века, с пиратами, каперами, имперским укладом, где цифровые системы, соцсети, маркетплейсы, вообще вся цифровая экономика – это тоже новые империи XXI века", – полагает депутат.

Как и Колесник, Медведев допускает создание морской ЧВК. "И пусть сопровождают танкеры группы операторов дронов. Впрочем, есть и другие варианты асимметричных действий", – замечает спикер.

О необходимости защиты российских танкеров пишет и военкор Александр Коц. "Конечно, можно собирать суда в конвои и сопровождать их эскадрами военных кораблей, как было в годы Второй мировой. Но вымпелов ВМФ на все гражданское судоходство не хватит", – поясняет эксперт.

"Один из вариантов – нанимать на охрану кораблей подразделения ЧВК.

Выдать им ПЗРК и станковые пулеметы на турелях. В этом случае десантирование на палубу будет представлять для агрессора серьезный риск", – считает специалист. "Вертолету перед высадкой абордажной группы надо зависнуть на месте. Умелому стрелку, по идее, не составит труда поразить такую статичную цель – даже в условиях морской качки. Да и не факт, что противник в таких условиях решится на высадку", – подчеркнул он.

В заключение Коц обратил внимание на риторику сторон в сложившейся ситуации: "Судя по убаюкивающей риторике Штатов, на данном этапе американцы не хотят окончательно рушить подобие российско-американских отношений из-за венесуэльского "теневого флота". Москва тоже не спешит, по совету отдельных депутатов, топить американские корабли и бить "Орешником" по Европе". По его мнению, это указывает на то, что никто из ключевых игроков, среди которых и Китай, не хочет открытого обострения.

Олег Исайченко