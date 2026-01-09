Сенат США запретил Трампу использовать армию для нападения на Венесуэлу

Источник изображения: topwar.ru

Сенат США запретил Дональду Трампу предпринимать любые военные действия против Венесуэлы, проголосовав за соответствующую резолюцию. Согласно документу, президенту США запрещается использовать американскую армию без предварительного разрешения Конгресса.

В Сенате США прошло процедурное голосование, в ходе которого большинством голосов была принята резолюция, запрещающая участие американской армии в любых боевых действиях против Венесуэлы без предварительного согласия Конгресса. За документ проголосовали 52 сенатора, против были 47.

Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил резолюцию, касающуюся запрета на участие американских вооруженных сил в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции Конгресса.

Однако это не окончательный результат, теперь документ должен принять полный состав Сената. Стоит отметить, что данная резолюция была внесена в Сенат США еще в начале декабря, но голосование по ней было отложено на неопределенное время, а потом сенаторы отправились на рождественские каникулы.

Этим и воспользовался Трамп, проведя военную операцию в Венесуэле без уведомления Конгресса, выдав ее за полицейскую по задержанию «опасного преступника» Николаса Мадуро. Согласно конституции США, а также закона о военных полномочиях 1973 года, президент США обязан уведомлять Конгресс о начале боевых действий. Правом объявлять войну обладает только Конгресс.