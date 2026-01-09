МИД Польши: Украина перенесёт часть производства БПЛА на польскую территорию

Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Польши сделал заявление о том, что Варшава готова предоставить Украине возможности по производству беспилотников на польской территории.

По словам Радослава Сикорского, Украине передаётся уже 48-й транш военной помощи:

А сама Украина перемещает часть производства своих БПЛА в нашу страну.

Производство, как сообщается, будет осуществляться на средства из европейских кредитов, предоставленных Украине.

По сути, это означает, что российские систематические удары по объектам энергетики и промышленности Украины привели к тому, что полноценное военное производство даётся киевскому режиму всё с большим трудом. Соответственно, любые новые мощности в сфере «оборонки» становятся целями для ракетно-дроновых ударов. И киевский режим рассчитывает, что теперь производство военной техники и оружия, которым он планирует бить по России, может осуществляться в сопредельных странах – государствах НАТО.

И в этом случае в очередной раз актуализируется вопрос о российском ответе. Последует ли такой ответ в отношении Польши, если её военно-политическое руководство откровенно даёт понять, что готово продолжать войну против России украинскими руками с размещением военного производства Украины на своей территории. Если ответа не последует, то ситуация будет только усугубляться. Это притом, что Варшава и не собирается скрывать, против кого беспилотники будут применяться.