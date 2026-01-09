Войти
В США в 2025 году произвели рекордное количество истребителей F-35

380
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Lockheed Martin в 2025 году установила рекорд, поставив 191 истребитель F-35

В 2025 году американская военно-промышленная компания Lockheed Martin произвела рекордное количество истребителей F-35 Lightning II. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в прошлом году был поставлен 191 F-35, что значительно превышает предыдущий рекорд в 142 машины.

В Lockheed Martin подчеркнули, что годовое производство F-35 сейчас ведется темпами, которые в пять раз превышают объемы выпуска любого другого истребителя, находящегося на вооружении Соединенных Штатов.

23 декабря американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида упрекнул производителей истребителей пятого поколения F-35 в недостаточной скорости поставок самолетов США и их союзникам.

20 октября немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что министр обороны Германии Борис Писториус планирует закупить дополнительно 15 истребителей F-35 американского производства. Их стоимость составит около €2,5 млрд ($2,9 млрд).

Ранее в России сравнили истребители Су-57 и F-35.

Борислав Агаджанов

