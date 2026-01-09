Войти
ТАСС

Захарова: документ Запада по "гарантиям безопасности" нацелен на милитаризацию

346
0
0
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Он крайне далек от мирного урегулирования, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Документ западной "коалиции желающих" и Киева по "гарантиям безопасности" крайне далек от мирного урегулирования и нацелен на продолжение милитаризации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"6 января в Париже участники возглавляемой Британией и Францией т. н. коалиции желающих подписали с киевским режимом декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира", - говорится в комментарии дипломата. - Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта".

По ее словам, стержневой элемент документа - это "размещение на украинской территории неких "многонациональных сил", которые участники "коалиции" должны будут сформировать для содействия "восстановлению" ВСУ и обеспечения "сдерживания" России после прекращения боевых действий".

Разрушительные планы

Проекты Запада и Киева становятся все более разрушительными для будущего Европы и ее населения, подчеркнула Захарова.

"Новые милитаристские декларации так называемой коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую "ось войны", - указала дипломат. - Планы ее участников становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей, которых западные политики к тому же заставляют оплачивать такие устремления из собственных средств".

Подразделения и военные объекты Запада на Украине

Россия предупреждает, что размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры Запада будет рассматривать как интервенция, несущая прямую угрозу безопасности, они станут законными целями ВС РФ, заявила Захарова.

"Согласно уточнениям британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, подписавших с [Владимиром] Зеленским соответствующее трехстороннее заявление, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать на Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники", - обратила внимание Захарова.

"В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 09:22
  • 13104
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.01 07:25
  • 1
Россия должна ответить силой на захват танкера американцами - Гурулёв
  • 09.01 05:30
  • 87
МС-21 готовится к первому полету
  • 08.01 14:58
  • 0
Новая реальность
  • 08.01 13:16
  • 1
«Ростех» сообщил о работе танкостроения РФ над машинами будущего
  • 08.01 08:58
  • 23
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 08.01 07:17
  • 0
Комментарий к "Новый год — новая сделка? Почему перспектива установления мира на Украине по-прежнему кажется чем-то недостижимым (The Guardian, Великобритания)"
  • 08.01 06:23
  • 0
Комментарий к "США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях для Украины"
  • 08.01 05:46
  • 0
Комментарий к "Справится ли Европа с Россией без американской помощи? (The Economist, Великобритания)"
  • 08.01 00:26
  • 3
Ковальчук: Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС
  • 07.01 22:05
  • 0
Комментарий к ""Путинизация" внешней политики США отразилась на событиях в Венесуэле (The Guardian, Великобритания)"
  • 07.01 21:23
  • 0
По поводу "Генерал НАТО: ВСУ могут перейти в новое наступление, но ВС РФ не дают передышки"
  • 07.01 16:48
  • 534
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.01 16:22
  • 21
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 07.01 13:01
  • 1
Установку ПЗРК на дроны-камикадзе «Герань» объяснили