Захарова: документ Запада по "гарантиям безопасности" нацелен на милитаризацию

Он крайне далек от мирного урегулирования, указала официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Документ западной "коалиции желающих" и Киева по "гарантиям безопасности" крайне далек от мирного урегулирования и нацелен на продолжение милитаризации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"6 января в Париже участники возглавляемой Британией и Францией т. н. коалиции желающих подписали с киевским режимом декларацию "Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира", - говорится в комментарии дипломата. - Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта".

По ее словам, стержневой элемент документа - это "размещение на украинской территории неких "многонациональных сил", которые участники "коалиции" должны будут сформировать для содействия "восстановлению" ВСУ и обеспечения "сдерживания" России после прекращения боевых действий".

Разрушительные планы

Проекты Запада и Киева становятся все более разрушительными для будущего Европы и ее населения, подчеркнула Захарова.

"Новые милитаристские декларации так называемой коалиции желающих и киевского режима формируют в их лице настоящую "ось войны", - указала дипломат. - Планы ее участников становятся все более опасными и разрушительными для будущего европейского континента и его жителей, которых западные политики к тому же заставляют оплачивать такие устремления из собственных средств".

Подразделения и военные объекты Запада на Украине

Россия предупреждает, что размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры Запада будет рассматривать как интервенция, несущая прямую угрозу безопасности, они станут законными целями ВС РФ, заявила Захарова.

"Согласно уточнениям британского премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона, подписавших с [Владимиром] Зеленским соответствующее трехстороннее заявление, после прекращения огня Лондон и Париж планируют создать на Украине свои собственные военные базы и построить там объекты для хранения вооружений и военной техники", - обратила внимание Захарова.

"В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы, - подчеркнула официальный представитель дипведомства. - Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность".