МИД Китая отреагировал на захват российского танкера США

Источник изображения: topwar.ru

История с захватом российского нефтяного танкера в Атлантике получила публичную оценку со стороны Китая. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что действия США являются грубым нарушением международного права.

В Пекине дали понять, что события рассматривают как опасный прецедент. Китай выступает против расширения американских санкций в отношении России и подчеркивает: попытки силового давления под санкционным предлогом дестабилизируют международные отношения и подрывают основы свободного судоходства.

Речь идет о событиях 7 января, когда США задержали в Атлантическом океане танкер «Маринера». Судно недавно получило временную регистрацию под российским флагом. В Минтрансе РФ заявили, что у Вашингтона не было никаких законных оснований для проведения подобной операции, а МИД России потребовал обеспечить экипажу надлежащее обращение.

На борту танкера находятся двое граждан России, а также граждане Грузии и Украины. В Москве подчеркивают, что судьба экипажа находится на постоянном контроле внешнеполитического ведомства.

Показательно, что даже в ООН не стали обходить тему стороной. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик отметил необходимость предотвращения эскалации и указал на противоречие произошедшего нормам международного права.

Фактически речь идет уже не о санкциях как таковых, а о навязывании их силой в открытом море. Реакция Пекина показывает: подобные действия США воспринимаются все менее терпимо даже теми, кто обычно предпочитает дипломатическую сдержанность.