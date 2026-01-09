Какие процессы запускает инициатива Мерца по Украине (Die Welt, Германия)

Welt: Мерц пообещал представить гарантии безопасности для Украины

Инициатива Мерца по Украине выходит далеко за рамки дипломатии внутри Европы, пишет Welt. За осторожными словами канцлера скрывается сдвиг, который корректирует курс Германии в вопросах безопасности. Парижская декларация стала отправной точкой изменения роли Берлина в конфликте на Украине.

Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt)

Канцлер Фридрих Мерц пообещал союзникам участие Германии в предоставлении гарантий безопасности для Украины — через размещение бундесвера "на сопредельной территории НАТО". И добавил, что "в принципе, ничего не исключает". Это ставит целый ряд далеко идущих вопросов.

Парижская декларация о надежных гарантиях безопасности для Украины после мирных переговоров с Россией звучит решительно. Участники "коалиции желающих", говорится в опубликованном во вторник документе, готовы "взять на себя обязательство по системе политически и юридически обязывающих гарантий, которая будет действовать дополнительно к двусторонним соглашениям о безопасности и в соответствии с нашими национальными правовыми и конституционными нормами и будет запущена, как только вступит в силу прекращение огня".

Помимо продолжения военной поддержки украинских вооруженных сил, которые "и дальше будут первой линией обороны и сдерживания", к таким гарантиям относится и "многонациональная сила для Украины, сформированная из готовых участвовать стран в рамках коалиции", а также вспомогательных мер "в воздухе, на море и на суше".

На встречу этой коалиции, которая состоялась в столице Франции и включила преимущественно европейские государства, прибыли 28 глав государств и правительств, а также руководители ЕС и НАТО. Со стороны США присутствовали спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

Однако в вопросе конкретного вклада в многонациональную оборону пока определенно высказались лишь две страны — Франция и Великобритания. Они подписали декларацию о намерениях, согласно которой после прекращения огня на Украине должны быть размещены военнослужащие. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что обе страны планируют создать на Украине несколько военных баз. Предполагается создание "защищенных объектов для хранения вооружений и военной техники", чтобы поддерживать "оборонные потребности Украины". Франция может направить "несколько тысяч" военнослужащих, заявил президент Эммануэль Макрон.

США, которые не входят в "коалицию желающих", пообещали Украине свою помощь и, как следует из Парижской декларации, должны сыграть ключевую роль в мониторинге соблюдения мирного соглашения. Однако документ отличается от ранее распространенного проекта, где говорилось, что американцы обязуются "поддержать многонациональную силу в случае нападения". Тем не менее, Уиткофф подчеркнул: планирование гарантий безопасности "в значительной степени завершено", и США участвуют "на обязательной основе".

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил участие бундесвера в поддержании мира, но не на территории самой Украины. "Мы будем участвовать в мониторинге прекращения огня, и мы будем на суше, на море и в воздухе вносить вклад в укрепление Украины, — отметил Мерц. — Это может, например, означать, что после прекращения огня мы заявим силы для Украины, разместив их на сопредельной территории НАТО".

Тем самым Мерц не готов оказывать прямую военную помощь Украине— в отличие от Макрона и Стармера. И еще это связано с тем, что любая зарубежная миссия бундесвера требует мандата бундестага. "О характере и масштабе немецкого вклада должны и будут решать федеральное правительство и бундестаг, как только будут прояснены названные условия", — заявил канцлер.

Однако, подчеркнул он, "в принципе, мы ничего не исключаем". Германия продолжит участвовать — в политическом, финансовом и военном планах. Как именно будет выглядеть это военное участие, "пока остается открытым, потому что весь пакет гарантий безопасности еще не согласован окончательно", отметил Мерц. Предложение бундестагу он внесет только тогда, когда будет достигнуто прекращение огня.

Пока пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус в среду говорил, что слова канцлера — "органичное развитие" прежней немецкой позиции, а конкретика невозможна из-за необходимых "внутригосударственных процедур", то есть парламентского участия, дискуссия в Германии после встречи в Париже крутилась вокруг главного: что именно означают обещания канцлера на практике? Какой вклад должен внести бундесвер?

"Великодержавная политика требует максимальной воли к самоутверждению"

"Если Европа берет на себя военную составляющую, чтобы обеспечить мир для Украины, Германия — крупнейшая страна Европы — не может оставаться лишь зрителем", — отметил Ханс-Петер Бартельс, бывший депутат Бундестага от Социально-демократической партии Германии, изданию WELT. То, что ядерные державы и постоянные члены Совбеза ООН — Великобритания и Франция — готовы сильнее рисковать, размещая войска непосредственно на Украине, разумно, считает он. "Германия могла бы заранее разместить на месте материальную часть для подразделений бундесвера, но отправлять солдат необходимо только тогда, когда это действительно потребуется и, например, это сделают и США", — предложил Бартельс. Для размещения вооруженных сил в соседних с Украиной странах, по его словам, прежде всего подходят возможности ВВС и средства радиоэлектронной борьбы.

"Проявить лидерство означало бы стоять в первом ряду вместе с французами и британцами", — заявил, напротив, Максимилиан Терхалле, приглашенный профессор Стэнфордского университета (Stanford University), газете WELT. По его словам, "экономическое сдерживание одной лишь чековой книжкой должно прекратиться". Берлин, считает политолог, должен вместе с другими европейцами поставить всех перед фактом, направив собственные войска на Украину, "если там действительно речь идет о европейской глобальной безопасности. Европейское промедление не только укрепляет силы Путина, оно особенно укрепляет и настроенных проевропейски американских „ястребов“, вроде Марка Рубио в убеждениях, что Европа слишком мало заботиться о себе сама".

По мнению Терхалле, федеральное правительство стратегически верно пытается удержать американцев "в лодке" по украинскому вопросу. Но выжидание вредит самой Германии: на возможное прекращение огня нужно влиять заранее. "Международная политика применения силы требует максимальной воли к самоутверждению. Иначе оказываешься зависим от милости других игроков", — сказал он.

Политические фигуры в Берлине выглядят куда сдержаннее. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн подчеркнул, что речь при обеспечении режима прекращения огня на Украине может идти только об использовании бундесвера на территории НАТО. "Мы говорим о прекращении огня, мы говорим о миротворческой миссии и о том, чтобы ее обеспечить, и это правильно", — отметил Линнеманн в эфире телеканала RTL. Однако, по его словам, речь не идет о немецких военнослужащих как части миротворческих сил на Украине: "Я, как и федеральный канцлер, совершенно ясно вижу: мы будем обеспечивать поддержку с территории НАТО".

Бастиан Эрнст, представитель ХДС в оборонном комитете бундестага, отметил в интервью WELT, что немецкий вклад с территории НАТО — "важный вклад даже без размещения подразделений на украинской земле". Возможных вариантов несколько — прежде всего, противовоздушная оборона. Существенным вкладом, по его словам, могли бы стать и заградительные системы с применением мин. В условиях повышенной угрозы в Балтийском море важно также "жесткое основание на основе мандата от ЕС или НАТО для обеспечения морских путей и защиты критической инфраструктуры".

Глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп еще после берлинского саммита по Украине в конце декабря говорил в интервью изданию WELT, что возможным немецким вкладом в обеспечение гарантий безопасности он считает "патрулирование воздушного пространства, обучение или логистическую поддержку". При этом, подчеркивал он, речь "не идет о постоянном размещении нескольких тысяч военнослужащих, как в Литве".

СДПГ тоже демонстрировала осторожность в украинском вопросе. "На вопрос об участии бундесвера наша фракция пока не реагировала категорическим „да“ или „нет“", — ответил внешнеполитический представитель партии Адис Ахметович изданию Politico. "Сейчас для нас на первом месте — соглашение о скором прекращении огня". В целом, добавил он, Германия будет нести ответственность перед ЕС и НАТО.

"Зеленые", напротив, упрекают Мерца в том, что он лишь увеличивает неопределенность. "Канцлер снова не дает в Париже ясных ответов и избегает однозначных заявлений", — отметила внешнеполитический представитель фракции "Зеленых" в бундестаге Дебора Дюринг газете WELT. "Будь то нарушение международного права США в Венесуэле или сейчас — немецкий вклад в обеспечение безопасности Украины: это метание канцлера наносит ущерб. Федеральное правительство наконец должно давать ответы, а не подбрасывать новые вопросы". Дюринг потребовала "подробной и компетентной дискуссии в бундестаге. Правительство и коалиция должны сейчас показать результат. Ведь безопасность и свобода украинок и украинцев стоят на первом месте, и мы солидарны с ними".

Резкую критику возможного участия бундесвера в обеспечении безопасности на Украине или у ее границ высказала партия АдГ. "У немцев просто нет ни военной компетенции, ни военного потенциала, чтобы это действительно гарантировать", — отметил парламентский управляющий фракции Бернд Бауманн в эфире телеканала ZDF. Скорее, по его словам, это задача Франции, Великобритании или США. Вероятно, этого не хочет и Россия. Сопредседатель партии Алис Вайдель написала в соцсети X, что Мерц намерен отправить Бундесвер на Украину и тем самым рискует "военным столкновением" с Россией.

Похожим образом высказался и сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Зёрен Пельман. "Опираясь лишь на войска НАТО, я считаю ситуацию крайне опасной, потому что вооруженным силам пришлось бы вступать в вооруженное противостояние с Россией", — отметил Пельманн. "Такой эскалации не может хотеть никто". Он признал, что "европейские государства правильно делают, обещая предоставление гарантий безопасности". Но что именно подразумевается под силами обеспечения гарантий безопасности и насколько широким будет их мандат, остается неясным. Вместо этого, по его мнению, нужны "нейтральные, принимаемые обеими сторонами конфликта миротворческие силы в формате миссии „голубых касок“ ООН".

После Парижской декларации остается много открытых вопросов. Пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус по крайней мере уточнил, что возможное размещение немецких солдат на сопредельной территории НАТО, рядом с Украиной, не имеет отношения к "литовской бригаде". С прошлого года в Литве существует танковая бригада Бундесвера, которая к 2027 году должна достичь численности в 5000 военнослужащих. Вместо этого Корнелиус в качестве примера назвал участие в морской миссии, которая могла бы базироваться в Турции.

В целом, подчеркнул Корнелиус, все это крайне сложно. Мерц ясно дал понять, "что есть предпосылки, которые необходимо достигнуть прежде, чем Германия сможет участвовать в обеспечении этих гарантий безопасности", — в том числе надежное участие США и согласованное с российской стороной прекращение огня. О конкретных структурах миссии поддержки "предстоит еще долго консультироваться", это "поступательный и очень динамичный процесс".