Ростех: антидроновые патроны IGLA 100 поставляются в войска

Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра запущено в 2024 году

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Антидроновые патроны IGLA 100 из сплава вольфрама, никеля и железа, уже поставляются в российские войска, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"В настоящее время патроны IGLA 100 уже поставляются в войска. Серийное производство антидроновых патронов 12-го калибра под этой маркой запущено в 2024 году", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, который пробивает эталонный алюминиевый лист на дистанции до 100 м. "Боеприпас показывает кучность, достаточную для поражения цели размером со стандартный дрон FPV", подчеркнули в госкорпорации. Там отметили, что дробь пробивает блоки управления, двигатели, провода, пропеллеры, а также ломает другие прочные элементы конструкции. При этом, обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность, расказали в "Ростехе".

Там добавили, что ранее инструкторы госкорпорации обучили в Новороссии военнослужащих тактике и методам борьбы с дронами с помощью стрелкового оружия. Обучение включает лекцию и стрельбу по целям как патронами IGLA 100, так и свинцовой дробью и картечью для сравнения. Кроме того, были проведены и тренировки, на которых инструкторы показывали, как нужно вести огонь по быстро летящим целям.

Ранее в Ростехе отмечали, что специализированные патроны против беспилотников IGLA подтвердили свою эффективность в условиях реального боя.