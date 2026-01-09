Войти
Lenta.ru

«Ростех» рассказал о лучших антидроновых патронах

Обучение военнослужащих по противоборству с вражескими ударными БПЛА . Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Обучение военнослужащих по противоборству с вражескими ударными БПЛА . Фото: Владимир Гердо / ТАСС.

«Ростех»: ВС России начали получать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100

Вооруженные силы (ВС) России начали получать сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100, которые показывают лучший результат в борьбе с мини-беспилотниками. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

В публикации рассказывается об обучении инструкторами компании в Новороссии военнослужащих способам борьбы с дронами посредством стрелкового оружия, в частности, при помощи патронов IGLA 100 и боеприпасов со свинцовой дробью и картечью.

«Наилучшие результаты во время практической демонстрации показал патрон IGLA 100, выпускаемый предприятием госкорпорации, cо снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа», — сказали в госкорпорации.

Там добавили, что патрон пробивает эталонный алюминиевый лист на дистанции до ста метров и показывает необходимую для поражения основных элементов FPV-дрона кучность.

В декабре «Ростех» в Telegram рассказал, что антидроновые патроны IGLA 100 12-го калибра способны пробить корпус беспилотного летательного аппарата из прочных материалов.

В июле издание Forbes заметило, что на Украине начали выпускать антидроновые патроны для автоматов, которые являются копией российской разработки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
