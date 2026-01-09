Трамп готов потратить на «армию мечты» полтора триллиона долларов

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены еще длительное время намерены оставаться «самой сильной» страной с самым большим военным бюджетом. Как заявил накануне Дональд Трамп, на 2027 финансовый год он намерен запросить полтора триллиона долларов на военные нужды.

США должны диктовать свою волю остальным странам, а для этого им нужна сильная армия и флот. Для достижения этих целей Трамп намерен запросить у Конгресса на 2027 год не менее полутора триллионов долларов. По его словам, такая сумма позволит США создать «армию мечты», которая, по мнению Трампа, защитит США от «основных противников».

После долгих и трудных переговоров (...) я пришёл к выводу, что ради блага нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов. Это позволит нам создать «Армию мечты», на которую мы давно имели право.

Как подчеркнул Трамп, выделить такую сумму позволят пошлины, которые он ввел в отношении других стран, а также «огромные доходы» США в последнее время.

Ранее Трамп объявил западное полушарие «зоной контроля» США, намереваясь выгнать оттуда другие страны, являющиеся «противниками» американцев. В их число входят Россия, Китай, Иран и т. д.