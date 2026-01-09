Войти
ТАСС

FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" модернизируется практически ежемесячно

368
0
0
FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский"
FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский".
Источник изображения: © АНО "НПЦ "Ушкуйник"

Оператор дрона с позывным Буратино назвал КВН одним из самых эффективных дронов на всей линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) получает обновления ежемесячно. Об этом рассказал ТАСС оператор дрона с позывным Буратино.

"Я работаю с КВН с момента его появления на фронте - с августа 2024 года. За это время дрон сильно изменился, и все изменения были в правильную сторону. Что важно - этот дрон постоянно дорабатывают. Практически каждый месяц выходят обновления: добавляются платы инициации, увеличивается дальность поражения. И главное - разработчики реально прислушиваются к нам, операторам. Наши замечания и предложения внедряются, а не остаются на словах", - сказал оператор.

По его оценке, на сегодняшний день КВН - один из самых эффективных дронов на всей линии боевого соприкосновения. В сравнении с тем, что использует противник, он выигрывает по стабильности, точности и надежности в реальных боевых условиях. В частности, заметно выросло качество передачи аппаратом изображений. Связь стала стабильнее, работать проще и безопаснее.

"КВН - это дрон, который развивается вместе с боем", - заключил оператор. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ТОС-1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 08:23
  • 13103
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.01 07:25
  • 1
Россия должна ответить силой на захват танкера американцами - Гурулёв
  • 09.01 05:30
  • 87
МС-21 готовится к первому полету
  • 08.01 14:58
  • 0
Новая реальность
  • 08.01 13:16
  • 1
«Ростех» сообщил о работе танкостроения РФ над машинами будущего
  • 08.01 08:58
  • 23
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 08.01 07:17
  • 0
Комментарий к "Новый год — новая сделка? Почему перспектива установления мира на Украине по-прежнему кажется чем-то недостижимым (The Guardian, Великобритания)"
  • 08.01 06:23
  • 0
Комментарий к "США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях для Украины"
  • 08.01 05:46
  • 0
Комментарий к "Справится ли Европа с Россией без американской помощи? (The Economist, Великобритания)"
  • 08.01 00:26
  • 3
Ковальчук: Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС
  • 07.01 22:05
  • 0
Комментарий к ""Путинизация" внешней политики США отразилась на событиях в Венесуэле (The Guardian, Великобритания)"
  • 07.01 21:23
  • 0
По поводу "Генерал НАТО: ВСУ могут перейти в новое наступление, но ВС РФ не дают передышки"
  • 07.01 16:48
  • 534
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.01 16:22
  • 21
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 07.01 13:01
  • 1
Установку ПЗРК на дроны-камикадзе «Герань» объяснили