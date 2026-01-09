Войти
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды

Черноморское высшее военно-морское училище
Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П. С. Нахимова Минобороны России.
Источник изображения: rutubelist.ru

Технический результат полезной модели достигается за счет модульной архитектуры и гидродинамической формы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Специалисты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова Минобороны России запатентовали автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) модульной архитектуры и гидродинамической формы. С соответствующим документом ознакомился корреспондент ТАСС.



"Полезная модель относится к области судостроения, в частности к автономным необитаемым подводным аппаратам, и может быть использована при проектировании и производстве АНПА с улучшенными пропульсивными характеристиками, обеспечивающими энергосбережение. Технический результат полезной модели достигается за счет модульной архитектуры и гидродинамической формы, содержит движительный модуль, модуль управления и связи, батарейный модуль и носовой модуль", - говорится в описании к патенту.

Там отмечается, что изделие содержит два гребных винта противоположного вращения и два гребных электродвигателя, которые расположены последовательно. "Это повышает КПД лопастного движителя на 10-12%, что приводит к повышению его пропульсивного коэффициента", - уточняется авторами разработки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
