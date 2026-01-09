США недостаточно контроля в Арктике на фоне «агрессии» России и Китая

Источник изображения: topwar.ru

Гренландия в итоге так или иначе должна принадлежать США, поскольку это отвечает интересам США в вопросах сдерживания России и Китая в Арктике. В Белом доме подтвердили, что Вашингтон нацелен на овладение самым крупным островом в мире.

Очередная пресс-конференция для журналистов в Белом доме и очередные заявления о том, что мир должен прогнуться под США. Потому что американцам, как оказалось, грозят русские и китайцы. Причем в Арктике, куда США никак влезть не может по причине отсутствия ледоколов. Но это не мешает им делать громкие заявления.

Гренландия в любом случае будет принадлежать США, Трамп высказал свое желание, а администрация Белого дома доводит его сейчас до всего мира. Подается все это как «недостаточное» присутствие США в Арктике на фоне усиления России и Китая. Вот такая угроза американцам, исходящая от основных противников США. Как оказалось, Москва и Пекин «продолжают агрессию» в отношении США.

Больше контроля над Арктическим регионом и обеспечение того, чтобы наши противники не могли продолжать свою агрессию в этом очень важном и стратегическом регионе.

Так что как бы не протестовала Европа во главе с Данией, Гренландия в итоге будет принадлежать США. Каким способом американцы этого добьются пока неизвестно, но скорей всего купят и правительство Гренландии, и правительство Дании. А Европа просто промолчит, потому что не захочет терять своего самого главного покровителя и защитника. Все сегодняшние заявления — это попытка обратить на себя внимание.