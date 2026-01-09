Войти
ТАСС

Такер Карлсон: действия США в Венесуэле лишили аргументов критиков СВО на Западе

363
0
0
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По мнению американского журналиста, в сложившейся ситуации "сложно ругать" Россию за решение приступить к проведению специальной военной операции

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Применение Соединенными Штатами силы в отношении Венесуэлы лишило аргументов западных критиков специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такое мнение высказал 7 января в своей авторской программе, транслируемой через интернет, американский журналист и один из наиболее популярных консервативных комментаторов Такер Карлсон.

Он убежден, что в сложившейся ситуации "сложно ругать" Россию за решение приступить к проведению СВО. "Речь идет о великой державе, которая сталкивается с угрозой на своей границе, и она предпринимает действия для самозащиты", - подчеркнул Карлсон. Как он напомнил, коллективный Запад утверждал, что Россия необоснованно и неоправданно решила проводить СВО. "Больше этот довод приводить нельзя. Почему великой державе, такой как Россия, нельзя себя защищать? Правила, которыми мы (США - прим. ТАСС) теперь руководствуемся, означают, что можно", - сказал журналист. "Можно говорить, что вы предпочитаете иное (то есть, другие правила в международных отношениях - прим. ТАСС). Но невозможно указывать на какой-то абстрактный принцип и говорить, что совершенно нельзя действовать таким образом (то есть поступать, как Россия в случае с СВО - прим. ТАСС)", - отметил Карлсон. Он констатировал, что это относится и к ситуации вокруг Тайваня и стремлениям материкового Китая.

США в случае с украинским кризисом ведут "войну против России через третью сторону на протяжении четырех лет", добавил журналист.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава американской администрации Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 08:23
  • 13103
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.01 07:25
  • 1
Россия должна ответить силой на захват танкера американцами - Гурулёв
  • 09.01 05:30
  • 87
МС-21 готовится к первому полету
  • 08.01 14:58
  • 0
Новая реальность
  • 08.01 13:16
  • 1
«Ростех» сообщил о работе танкостроения РФ над машинами будущего
  • 08.01 08:58
  • 23
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 08.01 07:17
  • 0
Комментарий к "Новый год — новая сделка? Почему перспектива установления мира на Украине по-прежнему кажется чем-то недостижимым (The Guardian, Великобритания)"
  • 08.01 06:23
  • 0
Комментарий к "США отказались подписывать итоговую декларацию о гарантиях для Украины"
  • 08.01 05:46
  • 0
Комментарий к "Справится ли Европа с Россией без американской помощи? (The Economist, Великобритания)"
  • 08.01 00:26
  • 3
Ковальчук: Курчатовский институт работает над созданием компактной лунной АЭС
  • 07.01 22:05
  • 0
Комментарий к ""Путинизация" внешней политики США отразилась на событиях в Венесуэле (The Guardian, Великобритания)"
  • 07.01 21:23
  • 0
По поводу "Генерал НАТО: ВСУ могут перейти в новое наступление, но ВС РФ не дают передышки"
  • 07.01 16:48
  • 534
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.01 16:22
  • 21
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 07.01 13:01
  • 1
Установку ПЗРК на дроны-камикадзе «Герань» объяснили