Как российские танки приспосабливаются к украинскому конфликту (The National Interest, США)

TNI: в России разработали новейшую систему антидроновой защиты для танков

Российские оружейники разработали активную антидроновую защиту для танков "Арена-М", пишет TNI. Ей будут оснащены танки Т-90М2, производство которых начнется в наступившем году. Если удастся снабдить такой защитой и другие танки, это станет благой вестью для российских ВС.

Брэндон Вайхерт

Передовая система борьбы с беспилотниками поможет защитить новейшие российские танки от атак украинской беспилотной авиации, хотя и неясно, сможет ли Россия создать эти системы вовремя.

Оружейники российского промышленного концерна “Уралвагонзавод” объявили, что новая модификация основного боевого танка Т-90М будет оснащена системой активной защиты “Арена-М” с режимом “антидрон”.

Это событие — благая весть для Вооруженных сил России. Беспилотники мешали бронетанковым операциям обеих сторон на протяжении всего конфликта на Украине. Ни российская, ни украинская армии не могли разработать системы борьбы с беспилотниками для эффективной защиты в бою.

Разбираемся с режимом “антидрон” “Арены-М”

“Арена-М” подается как “система физического уничтожения”. Она использует радар для выявления приближающихся атак, а затем запускает перехватчик для уничтожения угрозы на ближних подступах. Перехватчик взрывается и создает вокруг машины стену осколков — по принципу старых зенитных орудий.

Изначально система разрабатывалась для поражения противотанковых снарядов на расстоянии 50 метров и не учитывала ни медленно движущиеся объекты, ни иные помехи на земле. Однако российские разработчики наконец-то доработали систему борьбы с беспилотниками и внедрили ее в архитектуру модернизованной “Арены-М”.

Режим “антидрон” — это обновление программного обеспечения, которое, по сути, снабдило радарное оборудование и перехватчики информацией о скорости и различных схемах полета беспилотников. Исходная модель “Арены-М” создавалась для защиты от быстро движущихся противотанковых средств, однако новая система учитывает то обстоятельство, что современные беспилотники могут летать и медленно.

На протяжении всего конфликта на Украине российские военные стратеги сталкивались с угрозой беспилотников ВСУ, которые передвигаются с разной скоростью, имеют разные размеры и летают на разных высотах, в том числе атакуя бронетехнику. Кроме того, беспилотники, сделанные из пластика, не распознаются системой “Арена-М”, а это означает, что в таком случае перехватчики даже не будут запущены.

Российское правительство опубликовало в соцсетях видеоролик о принципах работы новой системы с использованием анимации. В нем показано, что контрбоеприпасы запускаются из бокового отсека, а не из башенных минометов. В результате многие эксперты заключили, что система “антидрон” “Арена-M” представляет собой принципиальное новшество.

Отраслевое сетевое издание The Defense Post утверждает, что “система борьбы с беспилотниками “Арена-М” будет устанавливаться лишь на новую модификацию Т-90М, которую еще называют Т-90М2, с обновленной башней и расширенной кормовой частью”.

Это соответствует вышеупомянутым физическим характеристикам новой системы “Арена-М” — с размещением контрбоеприпасов в боковом отсеке для снаряжения.

Система “Арена-М” поможет лишь в том случае, если Россия ее построит

Если это правда, то количество новых противодронных систем “Арена-М” на фронтах кровопролитного конфликта на Украине будет невелико, а доступность новой системы ограничена.

У России есть еще одна проблема: на вооружении сегодня нет танков Т-90М2. Москва планирует построить минимум 10 таких машин в течение года. Журнал Military Watch Magazine недавно сообщил, что российский ВПК планирует запустить производство танков Т-90М2 в начале октября 2025 года.

Таким образом, “Арена-М” с режимом “антидрон” представляет собой значительное достижение в области российских систем противотанковой защиты. Однако если применение этой системы ограничится танками Т-90М2, которые еще только изготавливаются, то до ее массового запуска дело может и не дойти, и украинцы продолжат поражать российскую бронетехнику своими беспилотниками.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу "Час национальной безопасности" на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг.