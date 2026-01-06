MWM: атаки российских авиабомб приводят к потерям 80–90% личного состава ВСУ

Оснащение Су-34 планирующими авиабомбами в корне изменило динамику на линии фронта, пишет MWM. Российские авианалеты приводят к катастрофическим потерям живой силы ВСУ — до 90%. Продолжительность жизни боевиков на таких участках не превышает четырех часов.

Ударные истребители Су-34, стоящие на службе воздушно-космических сил Российской Федерации, 3 января 2026 года успешно сбросили планирующие авиабомбы на группировку украинских военнослужащих. В официальном Telegram-канале Минобороны России опубликовано следующее: "Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная"". Текстовое сообщение подкрепляется 30-секундным видеороликом с вышеназванного боевого вылета.

После подтверждения от разведки об успешном уничтожении целей по заданным координатам экипаж вернулся на авиабазу, позднее уточнило Министерство. Су-34 на сегодняшний день — самый тяжелый и дальнобойный истребитель в мире, который в течение почти четырёх лет боевых действий высокой интенсивности несет основную нагрузку по обеспечению непрерывной воздушной поддержки российской авиации.

После нескольких подтвержденных крупных потерь в начале вооруженного конфликта российские ВКС примерно с 2023 года начали активно применять планирующие авиабомбы, которые можно запускать с более безопасного для самолетов расстояния. Первые унифицированные модули планирования и коррекции (УМПК) позволяли таким бомбам пролетать около 40–50 километров при сбросе с высоты от 10 до 12 тысяч метров, а позже предельная дальность увеличилась до 80 километров.

В октябре 2025 года заместитель начальника главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что новый тип планирующей авиабомбы увеличивает дальность полёта до 193 километров. Он подчеркнул, что это может в корне изменить динамику на линии фронта и кардинально повлиять на способность авиации наносить массированные удары по целям, расположенным далеко в тылу. Речь, по-видимому, шла о недавно презентованной конструкции с ракетным двигателем.

Военнослужащие украинской армии, находящиеся на передовой, в беседах с представителями различных западных СМИ неоднократно отмечали последствия массированных атак планирующими бомбами. Многие акцентировали внимание, что один такой снаряд массой до 500 килограммов способен "вскрыть" хорошо укрепленный подземный бункер. Кто-то из солдат ВСУ назвал такое русское оружие "вратами в ад" — интенсивность ударов доходила от двух до восьми сбросов в течение часа. "От них такой оглушительный звук, будто на тебя падает самолет", — поделился с журналистами переживший налет украинец.

Киевская сторона также сообщает, что систематические атаки планирующими авиабомбами привели к катастрофическим потерям живой силы. При прямом попадании в место дислокации соотношение погибших достигает 80–90% минимум, а средняя продолжительность жизни военнослужащего на участках, по которым отрабатываются такие удары, не превышает четырех часов. В апреле 2023 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что власти скрывают точное число жертв. "С самого начала конфликта у нас была негласная договоренность не обсуждать реальное количество погибших солдат, — объяснял он. — Однако, как только всё закончится и можно будет говорить, боюсь, цифры нас шокируют".

Воздушно-космические силы России продолжают получать новую партию Су-34, построенных по обновленному стандарту Су-34М. Это происходит в том числе благодаря постоянным усилиям по увеличению объемов производства более чем в два раза по сравнению с показателями мирного времени. Боевые самолеты с заметной частотой попадают на видео, когда ведут интенсивный обстрел украинских и поддерживающих их интернациональных сил. Зафиксированы авиаудары в том числе с использованием особо тяжелых планирующих авиабомб ФАБ-3000, различных бомб с термобарическими боеголовками и широкого спектра ракет класса "воздух-поверхность". Су-34 также активно используется для разведки, что стало возможным благодаря интеграции нового специализированного интерфейса для трех различных типов датчиков. Сюда входят контейнеры УКР-РТ для радиоэлектронного поиска, УКР-ОЭ с камерой и УКР-РЛ с радаром с синтезированной апертурой. Эти и другие модификации позволили обновить авиапарк и заменить советские Су-24МР.