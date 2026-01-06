Италия призывает ЕС объединиться и не допустить захвата Гренландии Трампом

Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз должен защитить Гренландию от притязаний Трампа и гарантировать независимость острова. С таким заявлением выступил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Италия призывает Евросоюз объединиться и дать отпор США в случае, если Трамп все решит перейти от слов к делу в отношении Гренландии. Американский президент не скрывает, что США уже давно положили глаз на самый большой в мире остров и он нужен американцам якобы для обеспечения собственной безопасности от России и Китая. Трамп не исключает военного вмешательства с целью отжать Гренландию у Дании. Таяни призывает ЕС этого не допустить.

Трамп сделал множество заявлений о Гренландии, поэтому давайте посмотрим, каковы его истинные намерения. Европейский союз, очевидно, должен занять свою позицию и гарантировать независимость территории, которая является частью датской короны.

Между тем реакция ЕС на заявления Трампа весьма вялая, единства среди стран Евросоюза по-прежнему нет. Пока на угрозы США отреагировала сама Дания, да Швеция с Италией. Также против выступили глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и британский премьер Стармер. Макрон, который несколько месяцев назад размахивал саблей и грозился первым встать на защиту Гренландии, в этот раз промолчал.

Между тем эксперты считают, что Трамп в случае с Гренландией не пойдет по тому же сценарию, что был реализован в Венесуэле, а выберет другой способ заполучить остров.