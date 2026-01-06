Израиль грозит заблокировать возможную продажу истребителей F-35 Турции

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что США рассматривают вариант с продажей Турции истребителей пятого поколения F-35, Анкара эти самолеты не получит. Против этого выступит Израиль, заявила замглавы МИД еврейского государства Шарен Хаскель.

Турция очень хочет получить американские истребители F-35, это единственный вариант относительно быстро обзавестись самолетами пятого поколения. Собственный истребитель турки пока так и не доработали, от российских и китайских вынуждены отказаться под давлением США, все же Турция — страна НАТО и должна быть вооружена западными образцами оружия.

На сегодняшний день США допускают продажу Анкаре какого-то количества истребителей F-35, хотя окончательного решения не принято. Трамп заявляет, что этот вопрос находится на рассмотрении и он уверен, что Турция не применит эти самолеты против Израиля.

Только вот в Тель-Авиве не верят в благоразумие турок и опасаются попадания передовых самолетов в их руки. Как заявила Хаскель, Израиль будет блокировать возможную передачу Турции самолетов, в которых использованы израильские технологии.

У нас есть опасения по поводу возможной продажи… Значительная часть технологий, используемых в самолете, разработана в Израиле. И, очевидно, мы не будем делиться ими с ними.

Однако говорить о потенциальной сделке еще рано, Трамп пока ждет, что Эрдоган сделает «что-то для Америки», чтобы позволить Анкаре закупить истребители.