Европа разработает новый турбовинтовой «охотник за дронами» с элементами стелс

Источник изображения: topwar.ru

Европа намерена создать новый легкий многоцелевой самолет для борьбы с беспилотниками, финансирование запланировано в рамках программы European Defence Fund (EDF).

Еврокомиссия выделила 15 миллионов евро на начальную фазу разработки нового «охотника за дронами». Как сообщает издание Opex 360, в планах европейцев получить легкий многоцелевой боевой самолет с элементами низкой заметности. Он будет турбовинтовым, от реактивных самолетов решено отказаться из-за их дороговизны и сложности с эксплуатацией. Взлетная масса нового самолета не должна превышать 7,5 тонны, также он должен обладать возможностью взлета-посадки с коротких взлетно-посадочных полос.

Новый проект Future Multirole Light Aircraft (FMLA), призванный восполнить технологический пробел на европейском рынке легких боевых самолетов и предложить дешевую, гибкую платформу для широкого спектра задач.

Как предполагается, новый самолет должен будет быть многоцелевым, способным выполнять роль легкого штурмовика для поддержки подразделений на поле боя, перехватчика для борьбы с беспилотниками и ракетами, самолета разведки, способного вести корректировку огня и давать целеуказания. Также европейцы хотят от него выполнения поисково-спасательных задач и мониторинга границ.

А еще в его конструкции планируется применить специальные материалы, чтобы сделать менее заметным для радаров. Как заявили в Брюсселе, это будет совершенно новый самолет, значительно отличающийся от сегодняшних турбовинтовых моделей. Пока разработки на этапе формирования концепции, когда эта летающая машина появится в металле, никто не знает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Евросоюз
