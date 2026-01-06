«Возможности ВСУ не исчерпаны». Итоги 2025 года в зоне СВО

Полковник Ходаренок назвал две основные проблемы ВСУ по итогам 2025 года

В течение всего 2025 года Вооруженные силы России уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области и взятие крупных укрепрайонов в ДНР. Однако говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано. Главные итоги прошедшего года в зоне СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Успехи российских войск

За 2025 год российская армия взяла под контроль свыше 300 населенных пунктов и более 6 тыс. кв. км территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели. Причем ежесуточные темпы продвижения ВС РФ по сравнению с 2024 годом выросли в полтора – два раза.

В течение года ВС РФ выбили ВСУ из Курской области, штурмом взяли мощные украинские укрепрайоны в Донбассе и Запорожье. Успешные наступательные действия российских войск, считают некоторые специалисты, неизбежно ведут к скорому обрушению обороны ВСУ — но надо прямо сказать: информация о приближающемся коллапсе и каскадном обрушении украинского фронта распространяется уже далеко не в первый раз.

В 2025-м российские войска овладели крупным приграничным городом Волчанском и существенно продвинулись на юг, взяв под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка. В результате длительной осады и ожесточенных уличных боев взяты города и мощные укрепленные районы Купянск (упорные бои за сам город и его окрестности еще продолжаются), Красноармейск, Красный Лиман, Часов Яр, Курахово и Северск.

Войска группировки «Запад» сейчас ликвидируют формирования противника, блокированные на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска.

СВО в 2025г. Источник: Полковник Рустем Клупов

5-я мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком 2-й армии завершили разгром окруженной группировки ВСУ и освободили город Димитров — крупный узел украинской обороны в Красноармейской агломерации. В настоящее время проводится проверка жилых кварталов, зданий, сооружений и подвалов, поиск, пленение либо уничтожение разрозненных малых групп ВСУ. Проводится разминирование улиц и зданий, оказывается медицинская и гуманитарная помощь местному населению.

Части и соединения ВС РФ с высокими ежесуточными темпами продвигаются в глубину украинской обороны в Запорожской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Только с 1 ноября текущего года под контроль российской армии в этих регионах перешло свыше 400 квадратных километров территории и 24 населенных пункта.

Штурмовые подразделения 57-й и 60-й мотострелковых бригад 5-й армии к исходу 26 декабря завершили освобождение города Гуляйполе. Это мощный укрепленный район ВСУ и узел коммуникаций, второй по величине город Запорожской области, овладение которым позволит создать благоприятные условия для освобождения всего Запорожья. На преодоление глубокоэшелонированной обороны украинской армии в этом районе российским войскам потребовалось 20 дней.

Потери ВСУ

В целом, по оценке министра обороны России Андрей Белоусова, в 2025 году боевые и оперативные возможности ВСУ снизились на треть. Киев утратил возможность оперативно восполнять боевой и численный состав своей армии и формировать резервы за счет мобилизационных мероприятий.

По данным российского военного ведомства, в 2025 году Украина потеряла в боях более 500 тыс. военнослужащих. Весьма велики потери ВСУ и в вооружении, военной и специальной технике: утрачены более 103 тыс. различных образцов ВВСТ, в том числе порядка 5,5 тыс. единиц оружия западного производства, что практически в два раза выше показателей 2024 года.

СВО в 2025г. Источник: Полковник Рустем Клупов

Весьма неблагополучно и морально-психологическое состояние личного состава украинских войск. По информации генеральной прокуратуры страны, с 24 февраля 2022 года по конец ноября 2024 года обвинения в дезертирстве были выдвинуты против более чем 100 тыс. украинских военнослужащих, что составляет около 10% численности ВСУ. За 10 месяцев 2025 года было зафиксировано более 161 тыс. случаев самовольного оставления части и более 21 тыс. случаев дезертирства украинских военных. В октябре 2025 года было заведено более 21 тысяч уголовных дел по статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части, что стало рекордным показателем за все четыре года конфликта.

По состоянию на осень 2025 года, дезертирство — главная проблема украинской армии. Официальные данные, считают специалисты, не отражают всего масштаба проблем, поскольку многие случаи самовольного оставления части не регистрируются. Осознание того, что победа в конфликте с российской армией невозможна, а впереди большинство украинских бойцов и командиров ждут только смерть и увечья, становится массовым в ротах, батальонах и бригадах ВСУ.

Таким образом, в ВСУ налицо две основные проблемы: неэффективная система комплектования частей и соединений личным составом и дезертирство. По этим причинам в подразделениях на переднем крае ощущается хроническая нехватка бойцов и младших командиров. И пока каких-либо признаков существенного улучшения ситуации в обеих сферах нет.

Переход ВСУ на корпусную систему пока не принес заметного роста эффективности. Во многом это связано с тем, что, помимо формирования корпусных управлений, необходимо в полном объеме создавать и так называемые корпусные комплекты частей и соединений родов войск. А именно — армейской авиации, ракетных войск и артиллерии, войск ПВО, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы. Возможности ВСУ по комплектованию этих формированием вооружением и военной техникой, а также квалифицированным личным составом существенно ограничены.

Тем не менее способности и возможности ВСУ по продолжению организованного сопротивления пока отнюдь не исчерпаны.

На оперативном и оперативно-стратегическом уровне каких-либо существенных провалов в ведении военных действий со стороны ВСУ не отмечается. Иными словами, тактические успехи российской армии на тех или иных направлениях пока не перерастают в прорывы оперативного, тем более стратегического уровня.

Помимо этого, интенсивность военно-технического сотрудничества Украины с государствами-участниками НАТО существенно не снижается. Союзники Киева по Североатлантическому альянсу только за последнее время отправили украинской армии сотни тысяч тонн вооружения и материальных средств. Кроме польского Жешува, второй центр тылового и технического обеспечения НАТО для поставок оружия и имущества на Украину создается в Румынии и будет готов в январе 2026 года.

Только за последнее время Киев существенно нарастил количество ударов по объектам на территории России, и эти атаки идут практически в круглосуточном режиме. К примеру, обстановка в приграничных районах Белгородской области и ряда других регионов остается пока крайне тяжелой.

В Москве неоднократно заявляли, что цели СВО будут достигнуты. Россия предпочла бы добиться этого с помощью дипломатии, но готова освободить свои исторические земли военным путем.

«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркивал в конце года президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).