«Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания.

«Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников?

Прошедший год стал знаковым в плане модернизации ядерного арсенала России. Страна провела испытания сразу двух качественно новых видов вооружений: крылатой ракеты "Буревестник" и автономного подводного аппарата с атомной энергетической установкой "Посейдон". Оба события произвели фурор в иностранных СМИ.

О завершении испытаний "Буревестника" Владимир Путин сообщил 26 октября. Президент назвал ракету "уникальной, не имеющей аналогов в мире". Как рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов, боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения. В ходе испытаний ракета пролетела 14 тыс. км, находясь в воздухе около 15 часов. Как пояснил Герасимов, "это не предел" возможностей новинки.

Создание "Буревестника" стало триумфом отечественной инженерной мысли. О начале разработки стало известно еще в 2018 году. Сам факт начала разработки, к слову, подвергался насмешкам в западной прессе. Так, издание National Interest в 2019 году отмечало, что даже в случае успешной реализации проекта "развертывание подобной системы будет дорогим и небезопасным". А в Foreign Policy скептически оценивали возможности Москвы финансово "потянуть" инициативу, сравнивая разработку с "метанием спагетти на стену".

Между тем, после завершения испытаний новой ракеты тональность западных медиа резко изменилась. Агентство Reuters, например, назвало произошедшее подтверждением сохранения статуса "глобального военного конкурента" США за Россией, а The New York Times подчеркнула, что "справиться с ней в рамках контроля над вооружениями будет сложно".

Примечательно, что всего через несколько дней, 29 октября, Владимир Путин рассказал об испытании безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". Как отметил президент, впервые за все время испытаний инженерам удалось запустить атомную энергетическую установку устройства, на которой оно "прошло определенное количество времени". В результате "Посейдон" способен развить под водой скорость до 200 километров в час. Носителями же данной системы вооружений станут четыре подводные лодки.

В экспертном сообществе отмечали, что разработанные Россией вооружения качественно меняют расстановку сил в глобальном ядерном сдерживании, а также во многом вынуждают США переосмыслить собственные принципы обороны. Но куда более конкретной стала оценка Владимира Путина, которую он дал в ходе расширенного заседания Минобороны.

"За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед.

Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать, усовершенствовать, улучшать, но они уже есть", – сказал президент.

"Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике. Двигатель "Буревестника" – это абсолютное ноу-хау, недоступное на текущий момент ни одной другой стране. Речь идет о крайне маленьком ядерном механизме, который, тем не менее, обладает невероятной мощностью", – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, "То есть данная ракета не нуждается в химическом топливе, которое сильно тратилось при выполнении боеприпасом маневра при обходе ПВО противника. Соответственно, за счет этого возрастает дальность полета "Буревестника". Фактически речь идет о совершенном оружии "Судного дня", – поясняет собеседник.

"И здесь важно напомнить о нашумевшей идее Дональда Трампа создать "Золотой купол". Наш "Буревестник", перемещаясь на малых высотах, способен обойти эту еще планирующуюся систему ПВО. Не менее выдающимся получился и "Посейдон". Конструкция его двигателя также позволяет устройству перемещаться на значимые расстояния", – акцентирует эксперт.

"Этот аппарат может незаметно подплыть к американским берегам, достичь необходимой военной базы и взорваться неподалеку от нее. Это вызовет формирование огромной волны, которая полностью сметет интересующий нас объект. Учитывая тот факт, что ключевые носители стратегического ядерного оружия США базируются в портах, то речь идет и о возможности значимого ослабления вероятного противника в случае начала конфликта", – продолжает он.

"Кроме того, "Посейдон" обладает достаточно скромными размерами, что, теоретически, позволяет ему заплывать в реки. Конечно, это еще предстоит проверить в ходе будущих испытаний, однако насторожиться англичанам стоит уже сейчас. Проникнуть в Темзу и причалить в Лондоне нашему аппарату вполне по силам. Как возможному противнику отвечать на данный удар – непонятно. Значимых мер противодействия пока никто не изобрел", – поясняет Кнутов.

"Соответственно, Россия значимым образом изменила принципы глобального ядерного сдерживания.

Эти технологии даже трудно классифицировать. И мы уже видели реакцию Запада: США, например, очевидно испугались нашей возросшей силы. Заявленное Вашингтоном возможное возобновление ядерных испытаний, на мой взгляд, стало реакцией на технический прогресс России", – рассуждает собеседник.

"Но я не думаю, что мы пытались достичь подобного эффекта. Цель, скорее, состояла в другом. Напомню, что в октябре произошел заметный всплеск милитаристских речей в странах коллективного Запада. Европейцы, в частности, начали рассуждать о необходимости отправки военных на Украину, потянулись за нашими замороженными активами", – говорит эксперт.

"Собственно, испытания и стали наглядным примером для ЕС, с чем именно им предстоит столкнуться в случае, если они решатся воевать с Россией. Но главное, о чем нужно говорить в ситуации с "Буревестником" и "Посейдоном" – вовсе не принципы сдерживания и даже не перспективы отечественных вооружений", – подчеркивает он.

"Как это ни парадоксально, но главной революцией может стать поиск применения полученных на этих аппаратах двигателей в гражданской сфере. Представьте, что будет, если суметь по приемлемой цене установить подобный механизм, например, на пассажирские поезда или самолеты. Перед нашим воображением открывается колоссальный простор", – считает Кнутов.

В то же время США активно усиливают собственные системы ПВО и ПРО,

напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. "И это, конечно, не может не беспокоить Россию. Попытки Штатов создать "Золотой купол" способны значительным образом изменить баланс глобального сдерживания, что поставит Москву в неприятное положение проигрывающего гонку военных технологий", – акцентирует он.

"Буревестник" и "Посейдон" же наглядно продемонстрировали, что нашей стране подобная участь не грозит. Напротив, именно мы задаем темп в этом "инженерном" противостоянии, под который приходится подстраиваться США. И наличие столь мощных вооружений у России гарантирует нам безопасность на долгие годы. Как минимум, пока Вашингтон не сумеет отыскать меры противодействия нашим "новинкам" – Белый дом при любом правительстве не будет эскалировать на максимум", – поясняет собеседник.

"Таким образом, испытания этих вооружений стали "ограничителем" западной, в частности европейской агрессии. Государства Старого Света активно милитаризируются: возводят необходимые средства военной логистики, способствуют росту потенциала армий приграничных государств. Знание о том, что Россия включила в свой ядерный арсенал уникальные технологии "Судного дня", должно серьезно охладить пыл наших оппонентов. Если не в риторике, то, по крайней мере, в сфере практических действий", – резюмирует Козюлин.

Евгений Поздняков