В рамках проверки боеготовности ракетных подразделений и вооружения в Северной Корее прошли учения по запуску гиперзвуковых ракет. Все учебно-боевые задачи были успешно выполнены.
Об этом сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.
В сообщении говорится:
Речь идет о поражении объектов в Японском море, которое в КНДР принято называть «Корейским Восточным». Пуски осуществляли северокорейские подразделения ведущей огневой группы республики.
За учениями лично наблюдал генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) и глава государства Ким Чен Ын. Он отметил, что такие учения являются важной составной частью большой стратегической задачи оборонно-технического назначения. Она заключается в постоянных проверках и повышении характеристик сил и средств сдерживания, включая ядерное вооружение, их сохранении и наращивании, а также в отработке способности их применения.
Глава КНДР отметил, что ракетчики в полной мере продемонстрировали боеготовность и оправдали оказанное им доверие.
Ким Чен Ын заявил:
Лидер страны отметил, что потенциальный противник должен осознавать, что КНДР обладает современным смертоносным оружием, являющимся важным фактором сдерживания.