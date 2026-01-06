Источник изображения: topwar.ru

В рамках проверки боеготовности ракетных подразделений и вооружения в Северной Корее прошли учения по запуску гиперзвуковых ракет. Все учебно-боевые задачи были успешно выполнены.

Об этом сообщает северокорейское информагентство ЦТАК.

В сообщении говорится:

Гиперзвуковые ракеты, запущенные из Рёкпхоского района г. Пхеньяна к северо-восточному направлению, нанесли удар по установленным целям на дальности 1000 километров на Корейском Восточном море.

Речь идет о поражении объектов в Японском море, которое в КНДР принято называть «Корейским Восточным». Пуски осуществляли северокорейские подразделения ведущей огневой группы республики.

Источник изображения: topwar.ru

За учениями лично наблюдал генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) и глава государства Ким Чен Ын. Он отметил, что такие учения являются важной составной частью большой стратегической задачи оборонно-технического назначения. Она заключается в постоянных проверках и повышении характеристик сил и средств сдерживания, включая ядерное вооружение, их сохранении и наращивании, а также в отработке способности их применения.

Глава КНДР отметил, что ракетчики в полной мере продемонстрировали боеготовность и оправдали оказанное им доверие.

Ким Чен Ын заявил:

Мы должны непрерывно обновлять военные средства, в частности, системы наступательных вооружений.

Лидер страны отметил, что потенциальный противник должен осознавать, что КНДР обладает современным смертоносным оружием, являющимся важным фактором сдерживания.