Опубликовано видео БПЛА «Герань» с ракетой ПЗРК «Игла»

Опубликовано видео беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань» с ракетой переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Кадры разместил Telegram-канал «Военная хроника».

Подчеркивается, что ракета в штатном транспортно-пусковом контейнере закреплена на фюзеляже дрона. О способе ее пуска и наведения на цель не уточняется.

Ранее спецназ «Охотник» уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Константиновку и попал на видео.

До этого было опубликовано видео уничтожения натовской техники около Красноармейска. На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков, позиций, натовской и другой техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.