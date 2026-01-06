Израиль рассматривает возможность проведения аналогичной США операции в Иране

Источник изображения: topwar.ru

Израиль полностью поддержал военную операцию США в Венесуэле с похищением президента республики Николаса Мадуро и рассматривает вариант проведения аналогичной операции в Иране. Такую информацию выдает израильская пресса со ссылкой на военные источники.

Решение Трампа о военном вмешательстве в дела суверенной страны под надуманным предлогом, а всем уже понятно, что ни о каких наркотиках там речь и не шла, может привести к окончательному слому международного порядка. На фоне осуждения действий США имеются страны, которые поддерживают американскую операцию. В частности, это Израиль, который является союзником Соединенных Штатов.

Как пишет израильская пресса, в Тель-Авиве не исключают проведения аналогичной операции в Иране, сейчас рассматривается возможность реализации такой идеи. Благо, опыт вторжения в Иран у израильтян есть и немаленький. На данный момент никаких подробностей нет.

Ранее в Китае предложили провести аналогичную операцию на Тайване. Как заявляют в Пекине, в отличие от США Китай не нарушит международное право, так как остров формально принадлежит КНР.