Баллистическая ракета повышенной дальности DF-26 НОАК.

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по созданию баллистической ракеты (БР) повышенной дальности DF-26 была начата сотрудниками 6-ого Научно-исследовательского института Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации в июле 1999 году.

Впервые информация в открытых источниках появилась в 2007 году.

К 2013 году было создано несколько прототипов ракеты.

В 2014 году заверешены работы над конвенциональной и специальными боевыми частями (БЧ).

В 2015 году ракетный комплекс принят в опытно-войсковую эксплуатацию.

Баллистическая ракета DF-26 предназначена для борьбы с авиносными ударными группами ВМС США на дальности около 2500 км от морской границы КНР.

Если по состоянию на 2020 год данная БР находилась на вооружении трех ракетных бригад, то к середине 2025 года данный образец вооружения получили уже девять ракетных бригад. До середины 2026 года еще две бригады Ракетных Войск НОАК получат на вооружение рассматриваемые ракеты.

С учетом этого, суммарное количество ракет, находящихся на пусковых установках, составляет около 350 ед., а на основных скаладах и промежуточных площадках перезарядки размещено около 660 ракет.

Ежемесячно предприятия оборонной промышленности передают РВ НОАК по пять ракет данной модификации.

Внешний вид пусковой установки БР DF-26

В отношении ракеты DF-26 известный следующие тактико-технические характеристики: длина 14 м, диаметр корпуса 1,4 м, стартовая масса 20 тонн. Масса БЧ может варьироваться от 1200 до 1800 кг в зависимости от снаряжения.

Разделяющаяся специальная БЧ состоит из трех блоков массой по 500 кг – мощность каждого блока в тротиловом эквиваленте составляет около 300 кТ. Ракеты с конвециональной БЧ имеют обозначение DF-26C, со специальной БЧ DF-26B.

Стоимость ракеты, по разным оценкам, составляетот 15 до 20 млн. долл. США.

Навигацию и наведение обеспечивают инерциальный модуль, приемник сигнала системы глобального позиционирования Beidou, а также активная радиолокационняа головная часть самонаведения. Скорость на среднем участке траектории составляет около 10 МАХ. Максимальная скорость на конечном участке траектории достигает 18 МАХ.

В обоих вариантах под головным обтекателем устанавливают комплекс ложных целей, который повышает вероятность прорыва рубежа противоракетной обороны. Подвижные грунтовые ракетные комплексы с ракетами типа DF-26 имеют схему шасси 12х12. Ресурс ПУ составляет 3 пуска.

Согласно наставлениям по тактике применения, единовременно в залпе по авианосной ударной группе ВМС США должно применяться не менее 50 ед. DF-26, для того, чтобы обеспечить возможность прорыва рубежей ПРО для 20% ракет. Загрузка осуществляется двухкрановой транспортно-заряжающей машиной. Время для данной операции – 15 мин.

Момент погрузки ракеты DF-26 с транспортно-заряжающей машины на мобильную ПУ (запечатлен момент в рамках учений, проведенных в октябре 2024 года)

Пуски DF-26- испытательный в июле 2016 (10 ед.), в августе 2020 (из провинции Чжэцзян по мишенному району в акватории Южно-китайского моря). В рамках учений РВ ЮВО – август 2023, май 2024, октябрь 2024 (20 ед.), май 2025.

Следует отметить, что ракеты DF-26 неоднократно применялись в рамках испытаний систем противоракетной обороны типа HQ-19 и 29 в качестве имитаторов ракет вероятного противника.

Источник: специализированные военно-технические издания КНР