Штурмовики готовятся выполнить боевые задачи на новейших мотовездеходах "Улан"

В Минобороны рассказали, что военнослужащие ежедневно оттачивают навыки на полигоне с отработкой тактических действий в составе штурмовых групп по захвату опорных пунктов противника

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Центр" готовятся к выполнению боевых задач на днепропетровском направлении с использованием новейших армейских мотовездеходов "Улан". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие штурмовых подразделений 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" готовятся к новым боевым задачам с использованием новейших армейских мотовездеходов "Улан" на днепропетровском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что военнослужащие ежедневно оттачивают навыки на полигоне с отработкой тактических действий в составе штурмовых групп по захвату опорных пунктов противника. Личный состав учится действовать в составе боевых двоек и троек. Для молниеносного выдвижения групп к условному опорному пункту противника через открытые пространства военнослужащие используют зарекомендовавшие себя новейшие армейские мотовездеходы "Улан".

В Минобороны отметили, что после завершения курса интенсивной боевой подготовки на полигоне военнослужащие пополнят ряды подразделений 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" для дальнейшего выполнения задач по предназначению.