В приложение по тактической медицине "Подорожник+" добавили корейский язык

Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон.
В систему также загрузили 80 новых видео, рассказал представитель компании-разработчика с позывным Винсент

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Поддержка корейского языка была добавлена в приложение по тактической медицине "Подорожник+". Об этом ТАСС рассказал представитель компании-разработчика с позывным Винсент.

"С момента релиза мы переработали дизайн, чтобы пользователи могли быстро находить интересующую их информацию. Добавили 80 новых видео, на 50% увеличили раздел "Навыки", озвучили больше 100 роликов, добавили к ним субтитры и сохранили минимальный размер приложения, выпустили бета-версию для персональных компьютеров, добавили поддержку корейского языка", - сказал он.

По словам Винсента, перед выходом обновления программисты тестируют его на 30 разных моделях телефонов - от самых старых до самых новых, чтобы каждый пользователь мог иметь доступ к приложению. Он подчеркнул, что приложение "Подорожник+" можно запустить даже на смарт-часах, и даже на них оно будет работать корректно. 

