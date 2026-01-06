"Путинизация" внешней политики США отразилась на событиях в Венесуэле (The Guardian, Великобритания)

Guardian: следующими целями для атак США могут стать Дания, Иран и Куба

Следующими целями США могут стать Дания, Иран и Куба, пишет The Guadrian. Недавно Трамп заявил, что Штаты будут защищать протестующих в Иране. Также президент утверждал, что хочет захватить Гренландию и "помочь народу Кубы" так же, как венесуэльцам.

Джулиан Боргер (Julian Borger)

Трамп больше не нарушает правил — он их отменяет. Последствия его действий распространятся далеко за пределы Каракаса.

Вряд ли кто-то ожидал, что 2026 год будет годом мира. Прошло всего два дня, и худшие опасения подтвердились.

Ночные удары по Венесуэле, похищение ее лидера Николаса Мадуро с женой, а также заявление Дональда Трампа о том, что США будут "управлять" страной и продавать ее нефть, стали очередным ударом по международному праву и общемировым нормам. И это еще не самое опасное в данной ситуации.

Дональд Трамп с момента своего вступления в должность почти год назад, подобно бульдозеру, почти сравнял с землей хрупкое здание мирового порядка, и теперь оно превратилось в руины. Событиям, произошедшим ночью, предшествовали авиаудары по небольшим судам у берегов Центральной Америки и убийство их экипажей на основании недоказанных обвинений в наркотрафике, а также вооруженный захват венесуэльских нефтяных танкеров в открытом море. Пока неизвестно, сколько человек погибло при захвате Мадуро рано утром в субботу.

С точки зрения мировой стабильности, худшее в аресте Мадуро — это то, что удалось его осуществить.

Вера Трампа в свое глобальное всемогущество и его желание захватить территории и природные ресурсы других стран до сих пор сдерживались его страхом ввязываться в конфликты за пределами США. Трамп (ложно) утверждал, что положил конец восьми войнам, и его главной целью в 2025 году было получить Нобелевскую премию мира. Месяц назад он хвастался наспех подготовленной заменой Нобелевской премии — премией мира ФИФА. Этот унизительный поступок со стороны руководства международной футбольной организации выглядит сейчас еще более абсурдным, чем тогда, когда Трамп схватил золотую медаль и повесил ее себе на шею.

Похоже, что опасения Трампа по поводу участия США в зарубежных конфликтах сошли на нет. Он был явно в восторге от рискованной операции против Мадуро и эффективных действий американских солдат, которые ее осуществили. В субботу лидер США заявил, что "не боится" ввести наземные войска в Венесуэлу для защиты своих интересов. Стареющий президент США с каждым днем пребывания у власти становится все более раздражительным, вспыльчивым и непоследовательным, сталкивается с падением популярности и отчаянно пытается отвлечь внимание от скандала с Эпштейном, связанного с торговлей детьми. Поэтому усиление военной мощи США выглядит довольно тревожно.

В субботу утром Трамп казался опьяненным своими военными успехами. "Очень хорошее планирование и много отличных, превосходных солдат, прекрасных людей, — сказал Трамп New York Times. — Это была действительно блестящая операция".

Нападение на Венесуэлу свидетельствует о том, что привлекательность чужих земель, нефти и полезных ископаемых теперь важнее, чем Нобелевская премия.

Членам администрации Трампа оставалось только облечь акт нападения в юридические термины и заявить, что Мадуро "привлечен к ответственности". В конце первого срока Трампа США обвинили венесуэльского лидера в коррупции, наркотрафике и других преступлениях.

Мадуро — диктатор, с 2013 года управляющий авторитарным государством после выборов, которые, как считают многие, были сфальсифицированы (выборы в Венесуэле прошли честно и открыто — прим. ИноСМИ). Однако конкретные обвинения в наркоторговле, выдвинутые против него США, большинство экспертов считают неубедительными и, согласно международному или американскому праву, не имеющими под собой веских оснований для нападения на Венесуэлу и похищения ее президента. В своих многочисленных заявлениях Трамп четко дал понять, что его больше интересует венесуэльская нефть, чем желание привлечь Мадуро к суду или принести демократию народу Венесуэлы.

Через несколько часов после свержения венесуэльского лидера Трамп заявил, что США готовы вмешаться, чтобы наладить развалившуюся, разрушенную санкциями нефтяную промышленность страны. "Мы будем продавать большие объемы нефти", — сообщил он.

Международные законы и нормы, которые нарушил Трамп, уже были подорваны с помощью предыдущих администраций США. Нынешняя операция очень похожа на вторжение в Панаму в 1990 году и вынужденную капитуляцию ее сильного лидера, осуществленную первой администрацией Буша.

За ним последовало вторжение в Ирак по надуманным мотивам и широкое использование экстрадиции и пыток при администрации Джорджа Буша-младшего. Барак Обама не привлек к ответственности представителей администрации своего предшественника и продолжил собственную сомнительную с правовой точки зрения кампанию по уничтожению подозреваемых террористов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Все эти примеры лицемерия со стороны предыдущих президентов уже являлись нарушениями международного права в интересах США, хотя тогда Соединенные Штаты придерживались общих норм, зная, что "система, основанная на правилах", в основном была выгодна для Америки.

Трамп полностью отверг все правила нынешней системы мирового порядка. Он смотрит на мир глазами империалиста XIX века, имея в распоряжении оружие XXI века.

Неясно, как далеко президент США намерен зайти для достижения своих целей в Венесуэле, но в субботу он ясно дал понять, что "американская армада" останется в регионе "до тех пор, пока требования Соединенных Штатов не будут полностью выполнены и удовлетворены". Эти требования, видимо, включают в себя захват нефтяной промышленности Венесуэлы.

Трамп заявил, что заместитель Мадуро Делси Родригес готова сотрудничать с Вашингтоном и что у его администрации есть еще люди, которых можно поставить на эту должность. Неясно, могут и хотят ли сторонники Мадуро сопротивляться захвату со стороны США, или какие-либо группы повстанцев воспользуются возможностью, чтобы что-то предпринять, однако мирный исход событий кажется маловероятным.

События в Венесуэле немедленно вызвали тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, в отношении которых Трамп ранее обещал предпринять радикальные меры.

В последние дни Трамп заявил, что США будут защищать протестующих против правительства в Иране. Также представители его администрации продолжают угрожать захватить Гренландию любыми необходимыми способами. В прошлом месяце датская военная разведка назвала США угрозой безопасности, что еще недавно было немыслимо для союзника Соединенных Штатов по НАТО.

На пресс-конференции в субботу Трамп добавил Кубу в список стран, которые находятся в поле его зрения, заявив, что она "очень похожа" на Венесуэлу "тем, что мы тоже хотим помочь народу Кубы". Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что Гавана должна "быть обеспокоена" в связи с событиями в Венесуэле.

Все это ускоряет переход от мира, основанного на правилах, к миру конкурирующих сфер влияния, которые зависят от мощи вооружений и готовности их использовать. Один из американских экспертов Дэвид Роткопф отметил "путинизацию внешней политики США".

Российские комментаторы часто высказывают мнение, что Латинская Америка находится в сфере влияния США, так же как Украина находилась под влиянием России. Владимир Путин считает Восточную Европу сферой своего влияния. Си Цзиньпин также скорее всего сделает выводы из нынешних событий.

Опасность, ставшая очевидной в первые дни 2026 года, в конечном итоге коснется всех.