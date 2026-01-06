Германия поможет Украине в производстве дронов для ударов по ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

Германия продолжает оставаться одним из самых активных спонсоров киевского режима, не только не сворачивающим военную помощь, но и наращивающим ее. Как сообщает украинская пресса, Киев и Берлин договорились об открытии на немецкой территории нового военного производства для Украины. Немцы будут собирать дроны для ударов по российской армии.

Украинская компания Frontline Robotics, занимающаяся разработкой роботизированных систем, в конце декабря прошлого года подписала соглашение с немецкой компанией по производству дронов Quantum Systems о создании новой линии по сборке беспилотников. Производство будет развернуто в Германии, собирать планируется украинские беспилотники Zoom и Linza.

Запуск линии планируется в первом квартале этого года, объемы производства должны достичь 10 тысяч беспилотников в год. У немцев есть опыт производства дронов украинской разработки с августа прошлого года. Quantum Systems открыла на территории Украины два предприятия по сборке разведывательных БПЛА Vector, но объемы выпуска не превышают одной тысячи дронов в год. Новое производство перенесено в Германию по соображениям безопасности.

Оба планируемых к выпуску дрона являются квадрокоптерами. Linza является ударным и способна нести нагрузку в 2 кг, Zoom — разведывательный дрон для применения на передовой.