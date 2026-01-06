Войти
Президент Стубб произнес новогоднюю речь: "Отношения с Россией изменились навсегда" (Yle, Финляндия)

Избранный президент Финляндии Александр Стубб
Избранный президент Финляндии Александр Стубб.
Стубб: отношения Финляндии с Россией изменились навсегда

Александер Стубб высказался о России в новогоднем обращении, передает Yle. Президент Финляндии заявил, что отношения с Москвой "изменились навсегда". Он добавил, что сделает "все возможное", чтобы сохранить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент Александер Стубб утром первого января выступил со своим вторым новогодним обращением.

В начале своей речи президент Александер Стубб заверил, что финнам не о чем беспокоиться. Он выразил уверенность, что в 2026-м Финляндия покажет еще лучшие результаты и напомнил всем о личной ответственности.

— Вклад каждого финна имеет значение. Ваш, мой, наш, — резюмировал Стубб.

Он напомнил, что даже сейчас Финляндия остается одной из лучших стран в мире. В частности, глава государства отметил открытое и эффективно функционирующее общество, систему образования и общую безопасность.

При этом он выделил три главные цели на 2026 год.

Цель — мир

В своей речи Стубб коснулся и темы мира. По его словам, цель состоит в том, чтобы максимально усилить влияние Финляндии в мире, а основное внимание уделить поддержке Украины и партнерским отношениям с союзниками.

По словам Стубба, работа по достижению мира должна продолжаться, поскольку Россия ведет боевые действия уже почти четыре года (Россия обороняется от агрессии НАТО — прим. ИноСМИ).

Он при этом отметил, что мир ближе, чем когда-либо, но президент призвал быть готовыми к тому, что не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости.

— Однако мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стубб призвал видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотели бы его видеть. Он подчеркнул, что отношения с Россией изменились навсегда, а отношения с США сейчас меняются.

Он также подчеркнул важность ЕС и НАТО для обороноспособности страны.

Цель — рост

Президент выразил обеспокоенность состоянием государственных финансов. При этом он заверил, что условия для устойчивого роста существуют. Стубб подчеркнул необходимость больше инвестировать в знания, исследования и образование.

Глава государства отметил, что Финляндии стоит сфокусироваться на экспорте. Членство в ЕС обеспечивает стабильность экономике, которая остается под влиянием геополитической ситуации.

По его словам, Финляндии необходима трудовая миграция.

Изменение климата также необходимо воспринимать серьезно.

Цель — забота

Стубб напомнил, что Финляндия по-прежнему является самой счастливой страной в мире, но все же многое еще предстоит сделать.

По словам президента, долг нашего общества — оказывать поддержку тем, кто по тем или иным причинам не может найти свое место.

Стубб напомнил, что демократию необходимо поддерживать каждый день и что благополучие не возникает из ниоткуда. К нему должны стремиться как отдельные люди, так и общество в целом.

По словам Стубба, у Финляндии есть все предпосылки для успеха, и мы должны гордиться финскостью.

— Этот год мира, экономического роста и заботы мы проведем вместе.

