Как были взяты Гуляйполе и Северск (Myśl Polska, Польша)

MP: управляемые снаряды для "Торнадо-С" меняют реалии боев на Украине

За последний месяц российские войска освободили три города: Северск, Волчанск и Гуляйполе. Издание MP отмечает необычно высокую эффективность действий русской армии, которой в немалой степени способствовало массовое применение управляемых реактивных снарядов для "Торнадо-С".

Кшиштоф Подгурский

В ходе военных действий редко происходят события, которые можно назвать "чудесными" или необъяснимыми. Военное искусство во многом напоминает науку: при наличии определенных условий (X + Y) и применении конкретного маневра (Z) результат в высокой степени предсказуем.

Российско-украинский военный конфликт — из-за относительной сбалансированности потенциалов и того факта, что он представляет собой прокси-конфликт высокой интенсивности (прокси-войну) между Российской Федерацией и блоком поддерживающих Украину стран НАТО — приняла в значительной степени характер статической войны. Динамика фронта и ограниченная маневренность сухопутных войск демонстрируют схожесть с реалиями Первой мировой войны.

Однако периодически возникают факторы, которые значительно увеличивают эту динамику или, наоборот, приводят к ее замедлению.

Примером фактора, повышающего динамику боевых действий, стало применение Украиной при поддержке США высокоточных ракетных артиллерийских систем HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Это позволило эффективно поражать ключевые объекты инфраструктуры. (…)

Сейчас мы наблюдаем обратное явление — необычно высокую эффективность действий российской армии. За последний месяц российские войска взяли три украинских города: Северск, Волчанск и Гуляйполе, а также приблизились к еще двум крупным городам.

Таким образом, возникает ключевой вопрос: что за новый фактор появился на поле боя, что так заметно снизил эффективность обороны Вооруженных сил Украины? Нехватка кадров, интенсивные воздушные бомбардировки и превосходство России в артиллерии не являются ничем новым — эти факторы действовали и раньше. Однако за счет солидных укреплений и высокой мотивации личного состава украинцам удавалось защищать города-крепости в течение многих месяцев, как это было в случае с Авдеевкой, Часовым Яром или Торецком.

Ответ кроется в появлении на фронте — причем в массовых масштабах — русского аналога HIMARS-a – системы, которую условно можно назвать "российским GMLRS".

Эволюция российской ракетной артиллерии большой дальности

Российская Федерация унаследовала от СССР тяжелые неуправляемые ракетные артиллерийские комплексы калибра 300 мм БМ-30 "Смерч" с дальностью действия до 70 км. Успехи западного высокоточного оружия побудили российское командование начать работу над созданием аналогичной системы. В результате, после многолетних испытаний, примерно в 2017 году было одобрено введение в эксплуатацию модернизированного варианта БМ-30 под названием 9К515, причем первая бригада получила эту РСЗО только в 2020 году.

Система "Торнадо-С" использует ракеты 9М544 и 9М549, управляемые с помощью российской спутниковой системы позиционирования ГЛОНАСС. Заявленная точность этих ракет составляет 7-15 м кругового вероятного отклонения (КВО), в то время как более старые ракеты 9М55 системы "Смерч" имели КВО порядка 150 м. Однако боевая практика показала, что фактическая точность управляемых ракет "Торнадо-С" значительно уступала заявленной, особенно на больших расстояниях.

К февралю 2022 года РСЗО "Торнадо-С" стоял на вооружении всего нескольких российских ракетных артиллерийских бригад, кроме того, количество боеприпасов к ним – в основном кассетные – было ограничено. При этом значительная часть российских прифронтовых складов с боеприпасами была уничтожена летом и осенью 2022 года в результате высокоточных ударов украинских систем HIMARSи M270 MLRS/MARS, поставляемых США, Великобританией, Германией и Францией.

Однако со временем русские смогли интегрировать беспилотные разведывательные системы с ракетной артиллерией в единый "контур принятия решений". Это позволило совершать хоть и эпизодические, но эффективные удары ракетами "Торнадо-С" по наземным целям: аэродромам, батареям ПВО, складам боеприпасов, поездам и войскам на полигонах. Хотя вместе с дальностью применения ракет росло и КВО (до 50-70 м), русские с помощью этих ракет могли наносить болезненные удары и вызывать дезорганизацию украинских войск. Применение фугасно-осколочных снарядов в этих условиях было нецелесообразно.

Боеприпасы 9M542 – фактический „game changer”

Прорыв произошел с усовершенствованием российской промышленностью нового управляемого боеприпаса — снаряда 9М542 калибра 300 мм с осколочно-фугасной боеголовкой, предназначенного для системы 9К515 "Торнадо-С", и внедрение его в массовое производство (дорогостоящее и затратное по времени).

Характеристики этих боеприпасов существенно изменили реалии поля боя. Они таковы:

боеголовка массой примерно 150 кг, содержащая около 70 кг взрывчатого вещества и 500 готовых осколков массой 50 г, дальностью до 120 км, реальная подтвержденное в боевых условиях КВО менее 10 м даже на расстоянии порядка 100 км.

В сочетании с обширной сетью разведывательных беспилотников, передающих точные геолокационные данные в режиме, близком к реальному времени, российская ракетная артиллерия получила возможность быстро и точно уничтожать цели на дистанции 120 км!

Мобильные пусковые установки "Торнадо-С", установленные на четырехосном шасси МАЗ-79111, работают с расстояний, находящихся вне досягаемости украинских систем MLRS, HIMARS и большинства ударных беспилотников.

Результатом стало уничтожение обнаруженных целей с чрезвычайно высокой эффективностью — от позиций операторов беспилотных летательных аппаратов FPV до укрепленных объектов в городской застройке. Удары снарядами 9М542 приводили к полному разрушению зданий, уничтожению личного состава и техники и ликвидации "безопасных" для противника зон в превращенных в крепости городах.

Выводы

Средства радиоэлектронной борьбы, способные мешать работе систем спутникового наведения (российская сторона, например, пытается воздействовать на ракеты GMLRS) существуют, однако пока эффективные методы противодействия 9М542 не придуманы, российская ракетная артиллерия использует оперативное окно возможностей" в полную силу.

Именно этот фактор, а не какое-то "чудо", позволил российской армии совершить локальный "геймчейнджер" (Изменить реалии поля боя. — Прим. ИноСМИ) и занять в декабре 2025 года три украинских города.